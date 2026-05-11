Slušaj vest

Ovogodišnje otvoreno prvenstvo Francuske, Rolan Garos, na programu je od 18. maja do 7. juna.

Prošlogodišnji šampion, Španac Karlos Alkaraz, neće biti u prilici da  brani trofej zbog povrede. 

Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Očekuje se da Janik Siner preuzme štafetu prvog favorita u Parizu, što potvrđuju i svetski bukmejkeri...

Nedavno je Novak Đoković, posle poraza u Rimu od Dina Prizmića, potvrdio da će preskočiti turnir u Hamburgu, ali ga možemo očekivati u Parizu gde će pokušati da napadne rekordni 25. Gren slem trofej.

Međutim, sudeći prema kvotama poznatih svetskih kladionica, Novak ima baš male šanse da ugrozi Janika Sinera na vrhu.

Naime, kvota da Novak osvoji Rolan Garos je čak 12, dok je na prvom mestu Janik Siner na koga kvota iznosi 4. 

Na drugom mestu je Aleksandar Zverev, koji je takođe ispred Novaka, na čiji trijumf u Parizu kvota glasi 8.

Ne propustiteTenisMLADI HRVAT ŠOKIRAO ĐOKOVIĆA, PA UZEO LEPU SVOTU NOVCA! Evo koliko je Dino Prižmić zaradio nakon velike senzacije u Rimu!
Dino Prižmić, Novak Đoković
FudbalMARKO NIKOLIĆ MI JE VIŠE OD TRENERA! Jović emotivan posle istorijske titule AEK-a: Luka, ovo je ono što si tražio"
profimedia-1047678138.jpg
FudbalDA SAM MAĐIONIČAR OSTAO BI U BARSELONI: Postigao sjajan gol u El Klasiku pa progovorio o svojoj budućnosti...
Markus Rašford
EvroligaEKSPLOZIJA NA TRŽIŠTU: Partizan sprema brutalno pojačanje - stiže mašina za poene?
Partizan pronašao pojačanje

BONUS VIDEO:

Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem Izvor: Arena tenis