Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ovogodišnje otvoreno prvenstvo Francuske, Rolan Garos, na programu je od 18. maja do 7. juna.

Prošlogodišnji šampion, Španac Karlos Alkaraz, neće biti u prilici da brani trofej zbog povrede.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Očekuje se da Janik Siner preuzme štafetu prvog favorita u Parizu, što potvrđuju i svetski bukmejkeri...

Nedavno je Novak Đoković, posle poraza u Rimu od Dina Prizmića, potvrdio da će preskočiti turnir u Hamburgu, ali ga možemo očekivati u Parizu gde će pokušati da napadne rekordni 25. Gren slem trofej.

Međutim, sudeći prema kvotama poznatih svetskih kladionica, Novak ima baš male šanse da ugrozi Janika Sinera na vrhu.

Naime, kvota da Novak osvoji Rolan Garos je čak 12, dok je na prvom mestu Janik Siner na koga kvota iznosi 4.

Na drugom mestu je Aleksandar Zverev, koji je takođe ispred Novaka, na čiji trijumf u Parizu kvota glasi 8.

BONUS VIDEO: