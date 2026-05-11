Srpski teniser Hamad Međedović prošao je u osminu finala Mastersa u Rimu.

Međedović je bio bolji do Argentinca Marijana Navone sa 2:1, po setovima (4:6, 6:3, 4:6).

Nedugo nakon završetka njegovog meča, organizator je objavio raspored za utorak na kojem je navedeno da će Međedović i Landaluse igrati na BNP Paribas Areni, drugoj po veličini na Foro Italiku.

Kako stoje stvari, njih dvojica neće pre 18 časova izaći na teren, a pre njih se igraju dva meča.

Prvo Aleksandar Zverev i Lućano Darderi kreću u 14 časova, a posle njih igraju i Andrej Rubljov i Nikoloz Basilašvili.

Sledi onda i meč Hamada i Martina koji će međusobno odlučiti ko će u četvrtfinale.

