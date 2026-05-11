Meč je trajao sat i sedam minuta.

Siner je pet puta uzeo servis australijskom teniseru, dok Popirin nije osvojio nijedan brejk.

Italijanski teniser zabeležio je pet asova, dok Popirin nije osvojio nijedan poen direktno iz servisa.

Siner će u osmini finala igrati protiv svog sunarodnika, 155. tenisera sveta Andree Pelegrina, koji je danas u trećem kolu pobedio 22. igrača sveta Amerikanca Frensisa Tijafoa posle dva seta, 7:6, 6:1.

On je posle meča govorio na konferenciji za medije.

“Mislite li da su Masters turniri, sa formatom na dva dobijena seta, ponekad stresniji od Grend Slemova jer je prostor za grešku manji?”

“Teško je odgovoriti na to. Imam osećaj da je na Grend Slemovima veća tenzija, jer ipak imamo samo četiri takvih turnira godišnje. Naravno, ovde je situacija veoma drugačija. Dolazite iz Madrida gde je veoma, veoma brzo, dok su ovde uslovi sporiji, nezgodni. Danas je ponovo bilo mnogo vetra. Zaista nije lako igrati tenis na željenom nivou. U isto vreme, to je i normalno, pa se neki igrači ponekad malo više muče u ovim uslovima. Tenis je to, i ne možete uvek biti na svom vrhuncu. Sada je već realno očekivati iznenađenja na svakom turniru”, smatra Siner.

Kako uspevate da nađete vreme za kvalitetan trening – usled ovoliko puno uzastopnih turnirskih nastupa?

“Najvažnije je održati telo u dobrom stanju. Ako među najboljim teniserima niste 100% fizički spremni, više ne možete da se takmičite jer svi igraju veoma brzo. Morate da budete maksimalno fokusirani. U isto vreme, ipak se nađe dovoljno vremena, a sve zavisi i od toga u koliko sati igrate. Ako sutra imate slobodan dan — što ja sada nemam, jer ponovo igram sutra — onda ne trenirate. Kada bih imao slobodan dan, isprobao bih nekoliko stvari, jer stalno nastojite da dodate nešto novo. Mislim da uvek postoji prostor za napredak”, zaključuje “numero uno” posle još jedne briljantne pobede.

Vuk Brajović / Kurir sport