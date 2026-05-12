Međedović je izgubio prvi set protiv Argentinca Navonea, a onda je osvojio naredna dva. Posle nešto više od tri sata igre srpski teniser je obezbedio plasman u osminu finala.

Nakon velike borbe kojom je srpski teniser došao u situaciju da okrene rezultat u svojoj korist, u samoj završnici meča je imao ozbiljne poteškoće.

Hamad Međedović, srpski teniser

Nakon što je došao do jedne meč lopte, Hamad Međedović je povraćao na terenu. Međutim, uspeo je da se brzo oporavi i da u nastavku dođe do pobede.

Nakon što je povratio, uzeo je peškir, obrisao se i otišao do svoje klupe da popije malo vode, a potom se vratio na teren.

Zanimljivo je da je komentatorka engleskog "Skaj sporta" odlučila da se izvini gledaocima zbog toga što je u prenosu prikazano kako srpski teniser povraća.

"Oh! Pa, on se bori tri seta i možda je došao do svoje granice ovde. Da li može da uzme još jedan poen? Izvinite što smo ovo prikazali u prenosu"; rekla je komentatorka.

