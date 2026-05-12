Ruski teniser Karen Hačanov plasirao se danas u četvrtfinale masters turnira u Rimu, pošto je pobedio Hrvata Dina Prižmića sa 6:1, 7:6.

Trenutno 15. teniser sveta je protiv 79. na ATP listi slavio posle skoro dva sata igre protiv tenisera koji je u prethodnoj rundi izbacio Novaka Đokovića.

Hačanov je u prvom setu napravio tri brejka, prepustivši rivalu samo jedan gem. Drugi set, posle dva razmenjena brejka na startu, rešen u taj-brejku koji je pripao ruskom teniseru sa 7:2.

Naredni protivnik Hačanova biće Norvežanin Kasper Rud koji je bio bolji od desetog tenisera sveta, Italijana Lorenca Muzetija sa 6:3, 6:1 posle sat i 18 minuta provedenih na terenu.

Hačanov i Rud su se do sada sastajali tri puta i trenutno Norvežanin vodi sa 2:1.