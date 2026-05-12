Aleksandar Zverev šokantno je ispao od autsajdera Lučana Darderija na Mastersu u Rimu, rezultatom 2:1.
ŠOK U RIMU! Zverev ispao od autsajdera!
Italijan Lučano Darderi izbacio je Aleksandra Zvereva sa Mastersa u Rimu.
U meču koji je trajao dva sata i 26 minuta, Darderi je slavio trijumf rezultatom 2:1 (1:6, 7:6, 6:0).
Masters Majami, Aleksandar Zverev Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia
Zverev je gospodario rimskom šljakom u prvom setu i nagovestio je da bi mogao da počisti rivala. Međutim...
Zapeo je u drugom setu, iako je dva puta imao prednost brejka i servirao je za pobedu pri 5:4.
Potom je u taj-brejku Nemac imao čak četiri meč lopte, ali ih je propustio i Darderi je preživeo. A onda potpuno ponizio Zvereva.
Raspala se igra drugog nosioca i nije postojao u trećem setu u kom je počišćen sa maksimalnih 6:0.
Darderi će u četvrtfinalu igrati protiv mlade španske nade Rafaela Hodara, koji je eliminisao Leonarda Tijena.
