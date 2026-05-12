Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale mastersa u Rimu, pošto je posle dva seta pobedio svog sunarodnika Andreu Pelegrinija 6:2, 6:3.

Siner je do pobede stigao brejkovima u prvom i trećem gemu prvog seta i brejkovima u sedmom i devetom gemu drugog seta.

U četvrtfinalu, Siner će igrati protiv boljeg iz duela Rubljov - Basilašvili.

U četvrtfinale se plasirao i Italijan Luka Darderi, nakon što je posle tri seta pobedio četvrtog trenisera sveta Nemaca Aleksandra Zvereva 1:6, 7(12):6(10),6:0.

Darderi, 20. teniser sveta, do pobede je stigao posle dva sata i 26 minuta.

Italijan će u četvrtfinalu igrati protiv Španca Rafaela Hodara.

(Beta)