Slušaj vest

Britanski teniser Džek Drejper angažovao je Endija Mareja kao člana svog stručnog štaba za sezonu na travi, nakon prekida saradnje sa trenerom Džejmijem Delgadom, preneli su britanski mediji.

Marej (38) će biti u Drejperovom timu tokom cele sezone na travi, uključujući i Vimbldon, koji počinje 29. juna.

"Veoma sam zahvalan za sve što je Džejmi Delgado uradio za mene tokom prethodnih šest meseci. On je trener svetske klase i sjajan čovek", rekao je Drejper, a preneo Bi Bi Si (BBC).

"U međuvremenu ću nastaviti da radim uz odličan tim LTA, uz dodatak Endija Mareja, koji će mi pomagati tokom sezone na travi", dodao je britanski teniser.

Drejper (24) će zbog problema s kolenom propustiti ovogodišnji Rolan Garos, a tokom cele karijere je imao povrede.

(Beta)