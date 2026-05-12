Suspendovani su Letonac Karlis Ozolins, trenutno 546. igrač sveta, i Amerikanac Daniil Kahnjuk, koji zauzima 1.123. mesto na ATP listi.

Obojica su bila pozitivna na metabolite klostebola tokom turnira u San Hozeu u Kostariki u februaru ove godine.

Klostebol je zabranjeni anabolički steroid na koji je prošle godine pozitivan bio i prvi teniser sveta Janik Siner, zbog čega je Italijan suspendovan na tri meseca.

Iz Međunarodne agencije za integritet tenisa naveli su da Ozolins i Kahnjuk imaju pravo žalbe na privremene suspenzije, ali da nijedan od njih to za sada nije učinio.

Agencija je dodala da su obojici tenisera dostupni pravna pomoć, nezavisna psihološka podrška i finansijska pomoć za istragu porekla pozitivnog nalaza, u skladu sa pravilima Teniskog antidoping programa.

Privremene suspenzije na snazi su od 14. aprila.

(Beta)