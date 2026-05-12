Rubljov, 14. teniser sveta, pobedio je 117. igrača na ATP listi posle dva sata i 15 minuta.
POZNAT JOŠ JEDAN ČETVRTFINALISTA RIMA: Andrej Rubljov posle tri seta pobedio Nikoloza Basilašvilija
Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se u četvrtfinale mastersa u Rimu, nakon što je danas posle tri seta pobedio Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije 3:6, 7:6(5), 6:2.
On je tri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio dva brejka.
U četvrtfinalu, Rubljov će igrati protiv prvog tenisera sveta Janika Sinera.
(Beta)
