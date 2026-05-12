Slušaj vest

Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se u četvrtfinale mastersa u Rimu, nakon što je danas posle tri seta pobedio Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije 3:6, 7:6(5), 6:2.

On je tri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio dva brejka.

U četvrtfinalu, Rubljov će igrati protiv prvog tenisera sveta Janika Sinera.

(Beta)

Ne propustiteTenisSINER GAZI KA TITULI U RIMU: Italijan ubedljiv protiv sunarodnika za četvrtfinale
Janik Siner
TenisSRPSKI TENISER PROŠAO KROZ MUČNU AGONIJU! Međedović povraćao na terenu, Englezi se izvinjavali u prenosu uživo! Posle velike borbe stigao do preokreta
Hamad Međedović
TenisI ZVEREV SIGURAN! Nemac lako do osmine finala
Aleksander Zverev
TenisLAGANA ŠETNJA RIMOM! Svitolina pregazila Amerikanku
Elena Svitolina

Melburn, tenis, navijači Izvor: Kurir sport