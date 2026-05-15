Slušaj vest

Janik Siner nastavlja sa neverovatnim partijama, a plasman u četvrtfinale Mastersa u Rimu doneo mu je i dostizanje rekorda koji je do sada držao Novak Đoković.

Italijan je pred domaćom publikom rutinski savladao sunarodnika Andreu Pelegrina sa 6:2, 6:3, ali je fokus javnosti bio na istorijskom podatku.

Ovom pobedom, prvi reket sveta je nanizao 31 uzastopni trijumf na turnirima iz serije 1000, čime se izjednačio sa Novakom na vrhu večne liste po broju vezanih pobeda na Mastersima.

"Nisam u određenom trenutku shvatio da mogu da se takmičim sa Federerom, Nadalom i Đokovićem. Takve stvari dolaze vremenom. Ako želite da budete vrhunski teniser, morate da znate da igrate na svim podlogama i da uvek pružite maksimum na svakom turniru. Mentalna snaga pravi razliku i sve zavisi od toga kako se nosite sa određenim situacijama tokom turnira. Moj tim i ja smo na pravom putu", rekao je Siner.

1/19 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner, polufinale Australijan opena Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Izhar KHAN / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Da bi se osamostalio na vrhu ove liste i zvanično srušio Novakov rekord, Siner će morati da slavi i u narednom kolu, gde ga čeka pobednik okršaja između Andreja Rubljova i Nikoloza Basilašvilija.