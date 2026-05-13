Španski teniski superstar Karlos Alkaraz trenutno prolazi kroz jedan od najtežih perioda u karijeri. Već nedeljama je van terena zbog povrede ručnog zgloba, a i dalje nema jasnog odgovora kada će se vratiti takmičenjima.

Dok traje oporavak, Alkaraz je dao veliki intervju za magazin “Vanity Fair”, u kojem je potpuno iskreno govorio o pritisku slave, iscrpljenosti i životu van tenisa.

„Ne želim da se pretvorim u roba tenisu, da upadnem u monotoniju iz koje želim da pobegnem“, poručio je mladi Španac.

Jedan od najboljih tenisera današnjice priznao je da je tokom karijere imao periode kada je bio potpuno opsednut tenisom, ali da ga je upravo takav ritam doveo do problema.

„Bilo je trenutaka kada se nisam zaustavljao, kada se nisam odvajao od tenisa i tada nisam igrao dobro ili sam se povređivao“, rekao je Alkaraz.

Karlos Alkaraz na Australijan openu 2025/26

Iako živi život o kojem mnogi sanjaju, španski as priznaje da mu ponekad nedostaju obične stvari koje imaju njegovi vršnjaci.

„Svestan sam da živim život iz snova, ali nekada želim da živim i kao normalan 22-godišnjak“, iskreno je rekao teniser koji je nedavno napunio 23 godine.

Posebno ga, kako kaže, plaši razmišljanje o dugoj karijeri i konstantnom pritisku vrhunskog sporta.

„Pokušavam da ne razmišljam da me čeka još 12 ili 15 godina karijere, jer bi me to ugušilo“, dodao je Alkaraz.

Problemi su počeli nakon povrede u Barseloni, kada je morao da preda meč bez izlaska na teren. Ubrzo su usledila otkazivanja velikih turnira – prvo Madrid, zatim Rim, a onda i šokantna odluka da odustane od Rolan Garosa, gde je trebalo da brani titulu.

U teniskim krugovima upravo ta odluka izazvala je najveću zabrinutost, jer vrhunski igrači retko odustaju od grend slema toliko unapred osim kada je situacija veoma ozbiljna.

Za to vreme, njegov najveći rival Janik Siner koristi odsustvo Španca i povećava prednost na ATP listi, ali Alkaraz ne želi da rizikuje i ubrzava povratak samo zbog borbe za prvo mesto.

Iako se kao mogući termin povratka pominje turnir u Kvinsu sredinom juna, pojedini stručnjaci sumnjaju da će Alkaraz biti spreman čak i za Vimbldon.