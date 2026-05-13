Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se danas u polufinale turnira u Rimu, pošto je u četvrtfinalu pobedila Amerikanku Džesiku Pegulu sa 6:1, 6:2.

Iga Švjontek

Treća teniserka sveta je protiv pete na WTA listi slavila posle nešto više od sat vremena igre. Bio je ovo njihov 12. međusobni duel i sedma pobeda Švjontek. Švjontek će se za plasman u finale turnira u Rimu boriti sa pobednicom meča Elina Svitolina - Elena Ribakina.

U drugom polufinalu sastaće se Koko Gof i Sorana Kirstea.

Kurir Sport / Beta

Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem