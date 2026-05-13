Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u polufinale mastersa u Rimu, pošto je pobedio ruskog igrača Karena Hačanova sa 6:1, 1:6, 6:2.

Rud je za osvajanje prvog seta napravio dva brejka, u četvrtom i šestom gemu, da bi u drugom setu usledila dominacija Hačanova i rani brejkovi u drugom i četvrtom gemu.

U trećem setu viđena su četiri brejka, od čega je tri napravio Rud.

Rud će u polufinalu mastersa u Rimu čekati pobednika meča između domaćeg igrača Lučijana Darderija (20. na svetu) i Španca Rafaela Hodara (34.).

(Beta)

