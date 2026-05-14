Bivša svetska teniska kraljica Ana Ivanović ponovo je "zapalila" društvene mreže i pokazala zbog čega godinama važi za jednu od najlepših sportistkinja na planeti.

Njene najnovije objave izazvale su pravu lavinu komentara, a svi su u jednom saglasni - Srpkinja blista posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera!

Dok se teniski svet polako zagreva za početak Rolan Garos, Ana je odlučila da podeli niz fotografija na kojima u prvom planu dolazi do izražaja njen besprekoran stil i zavidna linija. Komentari su se nizali munjevitom brzinom, a mnogi su isticali da izgleda bolje nego ikada.

Foto: Instagram

"Oduzima dah", "fantastičan izgled", "ne stari ni dan" - samo su neki od komentara njenih pratilaca koji su preplavili objavu.

Posebno je zanimljivo da svaka nova fotografija bivše šampionke izaziva ogroman interes javnosti, iako je odavno van profesionalnog tenisa. Njena popularnost ne jenjava, već naprotiv - svakom objavom i dalje privlači ogromnu pažnju širom sveta.

Podsetimo, Ivanovićeva je vrhunac karijere dostigla Rolan Garosu, kada je osvojila trofej u Parizu i upisala se u istoriju belog sporta, a danas jednako uspešno drži status globalne ikone stila i elegancije.