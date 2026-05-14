Pravi teniski haos viđen je na Mastersu u Rimu, gde je Lućano Darderi posle maratona i potpune drame uspeo da savlada 19-godišnjeg Španca Rafaela Hodara i izbori plasman u polufinale turnira – 7:6, 5:7, 6:0.

Četvrtfinale Mastersa u Rimu, Lućano Darderi

Meč koji je trajao više od tri sata završen je tek u 2:02 posle ponoći, a obeležili su ga neverovatni preokreti, propuštene prilike, prekid zbog dima i potpuni pad u igri mladog Španca u odlučujućem setu.

Spektakl je nakratko bio prekinut već u završnici prvog seta, kada je teren na Foro Italiku prekrio dim koji je stigao sa obližnjeg stadiona, gde se u tom trenutku igralo finale Kupa Italije.

U drugom setu usledio je još veći šok – Darderi je imao prednost 3:0 i čak dve meč lopte, ali se Hodar spektakularno vratio i izborio treći set, ostavljajući domaću publiku u potpunom neverici.

Ipak, kada je bilo najvažnije, Italijan je ubacio u „šestu brzinu”. Treći set je protekao u apsolutnoj dominaciji domaćeg tenisera, koji je protivniku prepustio samo gem i rutinski završio posao pred euforičnim navijačima.

"Ovo je verovatno najveća pobeda u mojoj karijeri, zbog svega što se dešavalo i atmosfere u Rimu. San je igrati prvo polufinale ovde", rekao je Darderi posle meča.

Mladi Hodar je, uprkos porazu, još jednom pokazao ogroman potencijal, ali nije uspeo da napravi novo iznenađenje nakon odličnih rezultata na šljaci ove sezone.

Lućano Darderi će u borbi za finale igrati protiv Kaspera Ruda.