Masters u Rimu napreduje ka - po svemu sudeći - svom prvom italijanskom pobedniku u poslednjih 50 godina, i fanatična publika na Foro Italiku uživa u ovom istorijskom procesu.

Zbog toga previše i ne čudi današnja objava turnira da je oboren rekord svih vremena u broju prodatih karata, prešavši cifru od 400 hiljada do sada.

Sve je to lepo, ali pomalo razočarava informacija da je - u čast tom uspehu - turnir odlučio da 400-hiljaditom kupcu karte njegov direktor, inače bivši igrač Paolo Lorenci, uruči kao dar jednu potpisanu lopticu od strane prvog igrača sveta Janika Sinera.

Janik Siner - svetski broj 1 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Iako se "poklonu ne gleda u zube", pogotovo ako dolazi od Sinera, ipak je rimski Masters ovim povodom mogao malo više da se - "otvori" i priredi malo izdašniji simbolički dar od ovog...

Kurir sport/Vuk Brajović

