Ljubavni život nekadašnje srpske teniserke Ane Ivanović godinama je intrigirao javnost, a jedna od najburnijih veza koju je imala bila je sa australijskim golferom Adamom Skotom.

Njihova romansa bila je puna uspona i padova, a Skot je ostao upamćen kao jedini muškarac kojem je Ana pružila drugu šansu. Navodno, zbog njihove veze došlo je i do nesuglasica između Ivanovićeve i Jelena Janković.

Ana Ivanović i Jelena Janković

Ana i Adam prvi put su uplovili u vezu u julu 2009. godine, neposredno nakon Vimbldona. Njihova ljubav trajala je oko godinu dana, nakon čega je usledio raskid. Ipak, emocije nisu potpuno nestale, pa su obnovili romansu u novembru 2011. godine.

Drugi pokušaj, međutim, nije potrajao, konačan kraj usledio je u aprilu 2012. godine.

Voleli se do ludila, ali ljubav nije izdržala

Tokom jednog od perioda kada nisu bili zajedno, Ana je početkom 2011. godine u razgovoru za australijske medije otvoreno govorila o izazovima koje donosi profesionalni sport i održavanje ljubavne veze.

"Ako želite da se 100 odsto posvetite karijeri, jako je teško dati i 100 odsto nečem drugom. Jako je važno pronaći ravnotežu, a i kroz život vam se menjaju prioriteti", rekla je tada Ivanovićeva.

Ana Ivanović

Iako je delovalo da je njihova priča završena, usledilo je pomirenje.

Skot je naredne godine samouvereno izjavio da je "Ana Ivanović 100 odsto prava osoba za njega", dodatno podgrejavši interesovanje javnosti za njihov odnos.

Ipak, uprkos velikim emocijama i činjenici da je australijski golfer često prelazio pola sveta kako bi pratio njene mečeve, ljubav nije opstala.

