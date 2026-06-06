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Slavna novosadska teniserka Monika Seleš, bila je svojevremeno jedna od najboljih na svetu.

Nažalost, na vrhuncu karijere, je umalo smrtno stradala od uboda nožem, koji joj je naneo pomahnitali fan Štefi Graf, tokom turnira u Hamburgu.

Taj napad je ostavio velikog traga na Moniku, koja nije mogla u potpunosti da se oporavi.

1/5 Vidi galeriju Karolj Seleš Foto: Printskrin

Otac Karolj naverniji pratilac

Ipak, u njenom životu postoji nešto bolnije, teže od ove povrede pala joj je bolest oca!

Teniserka Monika Seleš kao da je bila rođena da postane zvezda svetskog sporta. Imala je samo 16 godina kad je osvojila čuveni turnir na Rolan Garosu i postala najbolja teniserka na svetu.

Za dve godine zabeležila je više od dvesta pobeda, bila je pravo čudo na terenu, a onda je pretrpela napad na turniru u Hamburgu gde joj je poremećeni muškarac zadao ubod nožem u leđa. Bio je obožavalac njene glavne konkurentkinje Štefi Graf, a sud ga je nakon ovog incidenta proglasila neuračunljivim. Iako sama povreda nije bila toliko ozbiljna koliko je mogla biti, rođena Novosađanka je kasnije govorila kako je nakon nje patila od nesanice, depresije i gojaznosti.

"Imala sam košmare i paranoje zbog imaginarnog napadača, koji me je opsedao u snu. Obuzimale su me crne misli. Dešavalo se da nekoliko nedelja provedem zatvorena u svojoj sobi", pričala je mala Mo, kako su je zvali od milošte.

"Roditelji su me, bukvalno, iščupali iz pakla. Poslali su me na kliniku u kojoj sam mesecima boravila, daleko od svega."

Ipak, teže od toga, Moniki je pala očeva bolest - na tom meču Karolj Seleš nije bio.

"Moj otac nije bio samo moj tata, trener, menadžer... bio je moj najbolji prijatelj. Dokle god je mogao bio je uz mene kada sam trenirala, putovala, takmičila se... A onda, jednog dana... Više od rane u Hamburgu bolelo je to kada sam tokom meča iz navike bacala pogled u gledalište i shvatila da je za mene najvažnije mesto u njemu zauvek ostalo prazno", napisala je Monika u svojoj autobiografiji.

Čuveni karikaturista

Karolj Seleš je rođen 1933. godine. Sa porodicom, suprugom Ester, sinom Zoltanom i ćerkom Monikom, živeo je u Balzakovoj 26, u novosadskom naselju Liman.

Karolj će u svetu sporta zauvek ostati upamćen kao otac i prvi učitelj tenisa Male Mo. Ali, Karolj je imao svoju struku u kojoj je bio veoma poznat.

Bio je sjajan atletičar, pa je postao dvostruki prvak Jugoslavije u troskoku.

Ali je još više priznanja pobrao kao karikaturista. Njegove karikature su objavljivane u skoro svim bitnim izdanjima u tadašnjoj zajedničkoj državi. Postao je čuven širom zemlje i pre nego što je Monika rođena 2. decembra 1973. godine.

I sin i ćerka su se rano latili reketa. Pa su tako stanovnici tog dela Novog Sada često viđali kako Karolj sa ćerkicom zateže kanap između parkiranih automobila i prebacuje lopticu preko nje. Monika je bila sićušna, žgoljava devojčica, koja je držala reket koji je bio maltene veći od nje.

I njegova vizija je brzo postala poznata široj javnosti. Monika je već sa samo 10 godina, na prvom svetskom prvenstvu za pionirke postala najbolja na svetu.

Monika je šokirala svet svojom pojavom, ali pre svega igrom. Njen čuveni dvoručni bekhend po kome je bila poznata, a koji je delo oca, zadivilo je sve.

Ljubomora i zloba oterali porodicu Seleš iz Jugoslavije

Svetu je već tada zasijala sijalica u glavi - postalo je jasno da je svet dobio istinsku šampionku i zvezdu.

"Prebacivali su mi da sam ćerki oteo detinjstvo i uskratio joj igračke. A ona je svoju igračku sama izabrala. Nisu to bile ni lutke ni plišani medvedići. Imala je jedva šest godina kada se, posmatrajući starijeg brata Zoltana kako igra, i sama dohvatila reketa. U početku je sve prihvatala sa dečjim ushićenjem, kao zabavu. No, ubrzo smo shvatili da je vrag odneo šalu...”, rekao je jednom prilikom Karolj Seleš.

Ali, po starom dobrom običaju kada je naša zemlja i naš svet u pitanju, tu nastaju veliki problemi.

"Potrebni su nam patike, reketi i slobodni termini da bi Monika mogla nesmetano da trenira. To u Novom Sadu nemamo! Pomozite nam", zavapio je Karolj.

Ljubomora, zloba i slične osobine koje gajimo naveliko na ovom prostoru, još jednom su pobedile. Sa jedva 35 kilograma i 13 godina, Monika Seleš se preselila u SAD, da dobije ono što ovde nije mogla.

Jedini koji je koliko-toliko pomogao, bio je Đorđe Balašević. Kada je čuveni kantautor kraj svoje kuće sagradio privatno tenisko igralište, nevolje Male Mo sa terminima su prestale. Imala je na raspolaganju teren do mile volje.

No, to je bio samo deo priče. Za ostalo je morala da se snalazi u dalekoj Floridi, u kampu menadžera Nika Bolitijerija. Iskusni lisac je namirisao koliki je talenat Monika, za razliku od Jugoslavije, koja je olako ispustila možda i najveći sportski biser te decenije.