Ukrajinska teniserka Elina Svitolina rekla je, posle pobede protiv Poljakinje Ige Švjontek, da je neverovatan osećaj ponovo biti u finalu turnira u Rimu.

"Osećaj je jednostavno nestvaran, biti posle toliko godina ponovo u finalu ovde. Neverovatan je osećaj uraditi to na tako sjajan način", rekla je Svitolina.

Svitolina je kasno sinoć pobedila Švjontek u polufinalu turnira u Rimu sa 6:2, 4:6, 6:2, posle dva sata i 14 minuta igre. Ukrajinka je odbranila 11 od 16 brejk lopti, uključujući svih pet sa Kojima se suočila u poslednjem setu.

Ukrajinka se tako vratila u finale Rima prvi put nakon što je osvojila dve uzastopne titule 2017. i 2018. godine. ; Ona će u finalu igrati protiv Amerikanke Koko Gof, a obe teniserke će se boriti za svoju prvu WTA 1.000 titulu ove sezone.

"Igrale smo mnogo puta do sada. Neće biti iznenađenja. Obe znamo kako treba da vodimo borbu", rekla je Svitolina o predstojećem meču protiv Amerikanke.

Razlika u godinama između Svitoline i Gof je devet godina i 182 dana, što je najveća razlika u finalu turnira u Rimu otkako su Martina Navratilova i Monika Seleš (17 godina i 45 dana) igrale za titulu 1990. godine.

Kurir sport / Beta

