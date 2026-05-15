Slušaj vest

Plasmanom u polufinale Mastersa u Rimu, prvi teniser sveta Janik Siner oborio je rekord za najduži niz pobeda u istoriji ATP Masters 1000 serije sa 32 pobede (koji je do sada držao Novak Đoković) i sada pokušava da postane prvi Italijan u Open eri koji je dva puta zaredom stigao do finala u Rimu. Dvadesetčetvorogodišnjak pokušava da se plasira u svoje 14. ATP Masters 1000 finale i tako postane tek drugi igrač koji je stigao do finala na šest uzastopnih održanih ATP Masters 1000 turnira (posle Novaka iz sezona 2015–16), kao i drugi igrač koji je igrao finala svih prvih pet Masters 1000 turnira u jednoj sezoni (nakon Nadala 2011. godine).

Siner vodi 9-7 (nakon početnih 0-6) u međusobnim mečevima protiv današnjeg polufinaliste, devetog tenisera sveta Danila Medvedeva, pred njihov prvi susret na šljaci. Medvedev je posle 4 meč-lopti protiv Landalusea došao ponovo nadomak velikog finala u Rimu, gde pokušava da ostvari svoju prvu pobedu protiv Top 10 igrača na šljaci još otkako je pre tri godine, pobedama protiv tada petoplasiranog Cicipasa i sedmog Runea, osvojio titulu upravo ovde - njegovu najveću na najsporijoj podlozi u karijeri. Tridesetogodišnjak bi postao treći aktivni teniser koji je stigao do više od jednog finala u Rimu, posle Đokovića (12) i Zvereva (3), kao i deveti igrač koji je stigao do 12 ATP Masters 1000 finala od ustanovljenja turnira 1990. godine

1/19 Vidi galeriju Janik Siner - svetski broj 1 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Dvadesetsedmogodišnji Kasper Rud igra svoje najveće polufinale još otkako je prošle godine u Madridu postao ATP Masters 1000 šampion po prvi put, protiv opet odsutnog Drejpera. Trenutno 25. teniser sveta, koji će se u ponedeljak vratiti među Top 20, mogao bi da postane šesti aktivni igrač koji je stigao do finala sva tri ATP Masters 1000 turnira na šljaci, nakon Monte Karla (2024) i Madrida (2025). U polufinalu ga čeka 20. teniser sveta, domaći heroj ovog izdanja turnira u Rimju, Lućijano Darderi u njihovom prvom međusobnom susretu, gde Rud pokušava da po prvi put u karijeri ostvari četiri Top 20 pobede na jednom turniru i stigne do svog 18. finala na šljaci u ovoj deceniji, što je najbolji učinak na turneji.

Italijanski “numero kvatro” Darderi igra najveće polufinale u svojoj karijeri i pokušava da postane peti italijanski finalista ATP Masters 1000 turnira u istoriji serije. Cilja svoje sedmo ATP finale, a svih prethodnih šest finala izborio je na šljaci, na turnirima serije ATP 250. Dvadesetčetvorogodišnjak deli prvo mesto sa Franciskom Serúndolom po broju pobeda na šljaci na ATP nivou od početka sezone 2024 (55). Ukoliko se i Siner i Darderi plasiraju u finale, to bi bilo prvo potpuno italijansko muško finale u Rimu u Open Eri, kao i prvo potpuno italijansko ATP Masters 1000 finale od kada se Mastersi igraju (1990.).

Kurir sport / Vuk Brajović