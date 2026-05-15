Iako smo dobili polufinalne mečeve vredne renomea Mastersa u Rimu, i oni su začinjeni posebnostima koje potvrđuju koliko je ovaj turnir imao čudan tok.

Ako u liku Kaspera Ruda - nekadašnjeg 2. tenisera sveta i trostrukog Grend Slem finaliste - imamo igrača na pragu četvrtog finala Mastersa i 27. na ATP turneji, njegov protivnik Lučijano Darderi je trenutno zapravo bolje plasiran od njega – a da mu je ovo prvenac u polufinalu turnira serije 1000 u karijeri. Darderiji je izraziti šljakaš (titule u Baštadu, Umagu i Marakešu iz 2025.), a pred njihov prvi meč u karijeri ima pozitivan izazov da plasmanom u finale postane treći reket Azura na ATP rang-listi.

Rud želi novo finale
Statistika o kvalitetu njihovih udaraca na dosadašnjim mečevima u Rimu slično je izražena u korist Ruda (bolji u 5 od 7 kategorija) kada se poredi sa dosadašnjim sezonskim prosekom, ali se razlikuje po kategorijama. U Rimu (i inače) Rud je agresivniji igrač, sa 28% poena osvojenih iz napada (Darderi 22%), bolji u konverziji prilika u poene (78% - 68%) i krađi onih skoro izgubljenih (40% - 35%), ali je u servisu u Rimu nešto slabiji (8.0 – 7.8), što je u suprotnosti sa ostatkom sezone (8.1 – 7.9). Na riternu je Darderi bolji I u Rimu i u ostatku dosadašnjeg dela sezone (8.0 – 7.2) , dok je na aktuelnom turniru Rud za decimalu bolji u uspešnosti forhenda (8.4 – 8.3), u čemu Darderi ima istu sezonsku prednost (8.0 – 7.9). Bekhend je izrazito bolji kod Norvežanina (7.5 – 6.9) što upotpunjuje mozaik favorita “na papiru”, ako uspe da nametne agresivnu igru i ostane imun na entuzijastičnu domaću publiku (čitaj – manje grešaka) koja će frenetično boriti Darderija i Sinera danas kako bi dobila sveitalijansko finale u nedelju.

Za razliku od njih dvojice, ovo će biti 17. meč Janika Sinera i Danila Medvedeva, osvajača Rima iz 2023. , gde Italijan ima prednost od 9-7 a da je prvih šest mečeva njihovog rivaliteta ubedljivo izgubio. Zanimljivo je da je ovo prvi put da igraju na šljaci, a da je u poslednjih deset mečeva Medvedev odneo pobedu na jedinoj drugačijoj podlozi osim betona na kojoj su još igrali, i to u 5 setova na travi Vimbldona 2024. – u osvetu za bolni poraz u finalu Australije, kada je vodio sa 2:0 u setovima. Aktuelni i bivši svetski broj 1 danas priređuju “finale pre finala”, a dosadašnji parametri nastupa su dosta slični i obećavaju odličan meč.

Naime, čak u 2 kategorije su isti (konverzija prilika 66%, krađa izgubljenih poena 34%), dok je Siner bolji kao napadač (24%-21%), na servisu (8.4 - 8.1), riternu (8.4 – 8.0) I forhendu (8.8 – 8.6), dok Medvedev ima bolji bekhend u Rimu (8.7 – 8.6) – što nije slučaj u ostatku sezone (8.6 – 7.9 za Sinera). Jasno je da je Siner u istorijskom naletu sa “pretnjom” da uz Novaka jedini objedini svih devet Mastersa – a u slučaju osvajanja Rolan Garosa postane vlasnik svih Slemova rekordno brzo – ali ako očekivanja budu prevelika za suzdržati u odnosu na potrebni nivo igre protiv osvetnički nastrojenog Rusa, ostaće opet kratak pred istorijom kao što je bio slučaj protiv Alkaraza upravo ovde prošle godine.

(Vuk Brajović)

