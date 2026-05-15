Meč, koji je na neko vreme bio prekinut zbog kiše, trajao je sat i šest minuta.
RUD UBEDLJIVO DO FINALA RIMA: Norvežanin napada titulu u "večnom gradu"
Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u finale mastersa u Rimu, pošto je u polufinalu pobedio 20. igrača sveta Italijana Lučana Darderija posle dva seta, 6:1, 6:1.
Rud, 25. igrač sveta, uzeo je šest puta servis italijanskom teniseru, dok je Darderi osvojio jedan brejk.
Rud će u finalu igrati protiv pobednika duela između prvog tenisera sveta Italijana Janika Sinera i devetog igrača sveta Rusa Danila Medvedeva.
(Beta)
