Rolan Garos, drugi grend slem u sezoni, počinje u ponedeljak, 18. maja, i trajaće do 7. juna.

Trostruki osvajač otvorenog prvenstva Francuske u tenisu Novak Đoković dolazi u Pariz sa samo jednim mečom na šljaci ove sezone, i to porazom.

Novak Đoković nije igrao kako treba u Rimu Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia

Rim nije bio dobra uvertira

Šta očekivati od Novaka Đokovića u Parizu? Činjenica je da se Novak vratio na teren na mastersu 1.000 u Rimu, nakon što je stigao do finala Australijan opena i osmine finala Indijan Velsa, ali stvari nisu išle po planu uoči Rolan Garosa. Najbolji teniser svih vremena i srpski šampion u Pariz dolazi sa samo jednim mečom na šljaci, podlozi koja je uvek zahtevala da se njegova igra prilagodi uslovima.



Da podsetimo, Đoković je u Rimu poražen u prvom kolu od Dina Prižmića u tri seta. Posle meča kazao je da ne misli da je igrao loše, posebno imajući u vidu nedelje koje je proveo van terena zbog nekih fizičkih problema.

- Nisam igrao tako loše. Drugi set je bio za zaborav, ali prvi i treći su bili dobri. Na kraju, bila je to velika borba. Shvatam šta mi nedostaje - pola koraka sam iza. Još nisam na nivou na kojem želim da se takmičim i da stignem daleko - rekao je Novak Đoković.

Rodik ceo podkast posvetio Novaku

Srpski teniser dolazi na Rolan Garos s visokim ciljevima, a njegov nekadašnji rival Endi Rodik, koji danas vodi veoma gledan podkast, smatra da srpskom tenisera niko ne bi smeo da otpiše. Kako Amerikanac tvrdi, Nole je potajni favorit za osvajanje Pariza.



Rodik je tokom podkasta komentarisao Novakove šanse na Rolan Garosu. Dok neki dele zabrinutost da je Đoković daleko od nivoa na kojem bi trebalo da bude, Rodik ističe da je Srbin imao slična iskustva i ranije, gubio je od nekih nižerangiranih igrača na ATP turnirima, ali kad je stizao na grend slemove, dominirao je.

- Ne brinem se zbog Novaka Đokovića u ovom trenutku. On šutira gume, skida rđu. Dolazi u Pariz, nije imao neke specijalne pripreme, niko ne zna šta je radio ovih nedelju dana - rekao je Rodik i dodao:

- Prošle godine je uradio istu stvar, izgubio od nekoga, mislim da je to bio Alehandro Tabilo. Poboljšavao se i gubio na ovim malim turnirima, a onda stigao do polufinala na svakom grend slemu!

Endi Rodik nekadašnji teniser, danas analitičar i komentator Foto: Tibrina Hobson / Getty images / Profimedia

Biće motivisan u Parizu

Tokom svoje karijere Novaka Đokovića su motivisali upravo oni koji su bili skeptični i sumnjali u njegove šanse. Posebno komentari na društvenim mrežama, po kojima Novak nema šanse za uspeh na Rolan Garosu.



- Obećao sam sebi da se više neću kladiti protiv njega, tako da jednostavno ne mogu. On je kao teniser sa skraćenim radnim vremenom koji je i dalje četvrti na svetu uvek kad se pojavi. Njemu treba neko da izađe i kaže da je gotov. Ako neko to kaže, kladiću se na Novaka da će osvojiti Pariz - objasnio je Endi Rodik.

Dokle će igrati...



Endi Rodik ne želi da prognozira do kada Novak Đoković planira da igra tenis:

- Tlo će u nekom trenutku morati da se uruši pred njim. Ne možeš imati 44 godine i ne igrati tenis većim delom sezone, a onda pokušati da dođeš na veliki turnir i stigneš do polufinala. Ne znam...

Novak je uvek davao sve od sebe na Rolan Garosu Foto: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Na Rolan Garosu slavi 39. rođendan

Novak Đoković će na Rolan Garosu 22. maja proslaviti svoj 39. rođendan. Zaista je teško dati tačan odgovor na pitanje da li će Nole u Parizu biti uspešan i ostvariti pozitivan rezultat. U njegovu motivaciju na Rolan Garosu niko ne sme da sumnja, ali ne može se ignorisati faktor godina, koji može igrati značajnu ulogu u celoj priči na turniru koji se igra u tri dobijena seta.

Novak i dalje veruje da njegovo telo može da izdrži fizičke napore i da zaista može da se takmiči sa svojim mnogo mlađim kolegama. Dok je tako, treba navijati za njega.