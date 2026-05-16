Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale mastersa u Rimu.

Siner je u meču koji je započet juče, a završen danas, savladao Rusa Danila Medvedeva sa 2:1, po setovima 6:2, 5:7, 6:4. Polufinalni meč u glavnom gradu Italije trajao je dva sata i 33 minuta igre.

Siner će u finalu igrati protiv Norvežanina Kaspera Ruda i imati šansu da osvoji peti uzastopni masters ove godine, ali i da kompletira trofeje sa svih turnira ove kategorije i postane najmlađi igrač kome je to pošlo za rukom.

Vodila se velika borba sinoć pre prekida zbog kiše.

Siner je odigrao dominantno u prvom setu i potpuno nadigrao Medvedeva, ali je Rus podigao nivo svoje igre u drugom setu i izborio se za izjednačenje.

Prvi teniser sveta došao je do brejka u trećem gemu odlučujućeg seta, vodio sa 4:2, a onda je sinoć meč prekinut zbog kiše i nastavljen ovog popodneva.

Siner je sa lakoćom osvojio gem na svoj servis, poveo sa 5:3, a onda propustio dve meč lopte na početni udarac rivala, ali je sačekao naredni gem i završio posao.

