Pre svega, rezultat 6-2, 5-7, 6-4 govori o tome da je Medvedev više nego solidno izazvao nepobedivog na poslednjih pet regularnih i jednom završnom Mastersu, a da sredinom trećeg seta nije bilo očajnog terena i sportskh baksuza (koji svakako sleduju svim tensiserima na ovoj podlozi – manje ili više, pre ili kasnije) uopšte nije nemoguće da bi se večeras pričalo o drugoj rimskoj tituli za Rusa. Od fijaska “duplog đevreka” za 49 minuta protiv Beretinija u Monte Karlu do Top-3 nivoa tenisa na Ćentraleu juče i danas, Danil je i u prvom setu mogao značajno da pomrsi konce Janiku da je iskoristio više brejk-lopti.

Da je pritisak velikih ostvarenja na više načina loše uticao na Sinera nije se videlo jedino u gubitku drugog seta – tek trećeg na turnirima Serije 1000 od onog koji mu je Bonzi uzeo još u La Defans Areni oktobra 2025. – već i u izraženim emotivnim reakcijama tokom meča, ali i grčevima koji postaju već hronični problem kada je Siner fizički izazvan.

Zamoljen da prokomentariše svoje primedbe sudijkinji Turt što je dozvolila medicinski tajm-aut kako bi Sineru bila ukazana pomoć zbog grčeva (inače zvanično nedozvoljeno na turneji), Medvedev kaže medijima:

“Zapravo, prvo sam hteo da kažem da je te situacije nemoguće rešiti, ali zapravo imam rešenje: dozvoliti fizičke, odnosno medicinske tretmane za grčeve. Dozvoliti medicinski tretman, znači obezbediti fizioterapeuta na tri minuta kada imate grčeve. Onda nema problema, jer bi igrač mogao da kaže: „Imam grčeve, treba mi fizioterapeut.“ Trenutno to nije dozvoljeno. Naravno, ako počnete da dobijate grčeve — a možda ih on nije imao, nemam pojma — ono što uradite jeste da tražite fizioterapeuta i kažete da imate mali bol u nozi. Verovatno sam i ja to radio tokom karijere. Onda pokušate da iskoristite situaciju. Kada bi medicinski tretman za grčeve bio dozvoljen, ne bi bilo problema, tako da je to rešenje.”

Na molbu da oceni Sinerove fizičke krize i otkrije da li se o tome priča u među igračima, Medvedev je jasan:

“Ne, definitivno ne pričamo o tome u svlačionici, ne diskutujemo o tenisu na taj način. Ne gledamo mečeve i komentarišemo u stilu: „Vidi mu bekhend, tako je loš. Svi treba da igraju na njega.“ Barem ja nisam o tome pričao ni sa kim. Veoma je teško igrati protiv njega. Da biste osvojili poen, morate da prođete mnogo udaraca. Ja pokušavam da osvajam poene, pa zato i udaram mnogo lopti. Obojici je bilo fizički zahtevno, mučili smo se – a slično biva kada igram protiv Novaka. Novak se puno puta fizički mučio protiv mene, a ja protiv Rafe, i tako dalje. Priča je ista – moj stil je takav, u mečevima sa mnom se igra puno udaraca – i to je to. Ako je neko dovojno dobar da parira Janiku u razmenama sa osnovne linije - jer drugog načina za pobedu nema – treba očekivati da će taj meč biti težak za obojicu. Jedino na taj način i kroz takvo igračko iskustvo možete da ga pobedite.”

Te reči potvrđuje i Siner u svom obraćanju medijima:

“Morao sam veoma, veoma naporno da se borim juče. Znao sam pre meča da on može biti veoma fizički zahtevan. Prvi set sam odigrao zaista dobro, a onda su uslovi postali veoma, veoma teški za izdržati. U isto vreme pokušavao sam da razumem šta najbolje funkcioniše. Trudio sam se da igram sa što boljom energijom. Juče je bilo veoma teško, a danas – opasno i nepredvidivo, jer smo praktično kretali od nule. I pored toga, pozicija u kojoj sam bio bila mnogo bolja uz brejk prednosti. Tokom ostatka našeg meča danas bilo je sunčano, tako da su uslovi bili drugačiji, i veoma sam srećan što sam uspeo da odnesem pobedu u ovakvom meču”, odahnuo je on.

Ponovno učešće u finalu rimskog Mastersa za Janika je veliko zadovoljstvo – ali nemali izazov, što potvrđuje u svojoj narednoj izjavi:

“Veoma sam srećan, jer ovo je veoma poseban turnir za mene i za nas Italijane. Znam da me u mentalnom smisu sutra čeka težak meč, jer svako finale je uvek veoma drugačije. Imao sam problem da zaspim sinoć, jer sam se našao u situaciji bez presedana - kada morate da završite meč a da ste praktično na izmaku snaga. Idete na počinak, a ne znate šta vas čeka sledećeg dana. Normalno je da se ne osećamo na “sto posto” svakog dana, i nastojao sam da igram sa najvišem mogućom nivou energije kojom trenutno raspolažem”, kaže Siner.

Gromoglasna podrška publike, dozvoljeni medicinski tajm-aut za grčeve, spasonosni minuti koji su mu ponovo bili dostupni kako bi se fizički povratio i prekid meča pri servisu protivnika na prednosti možda su ponovo predstavljali privilegiju koju neki igrači ne bi imali, pa ne čudi veoma kratak odgovor broja jedan na pitanje – mislite li da biste uspeli da pobedite da niste igrali kod kuće?

“Ne znam. Izvinite, ali to je pitanje na koje ne mogu da odgovorim”, odsečan je bio Siner, i ne slučajno.

Jer, osetio je koliko je emotivno na strani Alkaraza bila publika na Filip Šatrijeu tokom neverovatnog obrta u toku jednog od najboljih mečeva u istoriji tenisa, a koliko je to zabolelo Sinera tada svedoči i činjenica da su otpušteni i kondicioni trener Marko Paniki i fizioterapeut Ulises Badio zbog toga što je prvi otkrio da je njegov tadašnji klijent u svlačionici to veoma teško doživeo. Poštovanje će Siner sigurno imati u Parizu – nesumnjivo kao najveća zvezda svetskog tenisa i kandidat za karijerni Slem dugo čekanim osvajanjem titule na Rolan Garosu, ali će ljubavi u “gradu svetlosti” više imati odlazeći majstori Monfis, Vavrinka i svakako Novak Đoković – najveći svih vremena čija četvrta titula u Parizu i istovremeno rekordna 25. na Slemovima bi publici pružila mnogo veće zadovoljstvo prisustvovanja ispisivanju istorije od onog što bi tamošnjim uspehom ostvario Siner.

I iako je sutrašnje finale Siner – Rud za mnoge možda samo formalnost (pogotovo posle 4:0 u dosadašnjim mečevima i pobede 6.0 6:1 na istom terenu u četvrtfinalu prošle godine) , njegov tok i ishod će imati svoju prenesenu vrednost za pariski Slem – na kome takmičenje kreće već 24. maja. Pa da vidimo…

Vuk Brajović / Kurir sport