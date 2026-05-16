Svitolina, 10. teniserka sveta, pobedila je posle dva sata i 49 minuta i treći put u karijeri osvojila je trofej u Rimu. Prethodno, u glavnom gradu Italije trijumfovala je 2017. i 2018. godine.

Elina Svitolina

Gof je dobro počela, povela je 2:0 i 4:2, ali je Svitolina posle toga osvojila četiri uzastopna gema i povela u meču.

U drugom setu teniserke su napravile po jedan brejk i odigran je taj-brejk, koji je Gof dobila 7:3.

Ukrajinska teniserka je u trećem setu zaigrala bolje, napravila je dva brejka, u petom i sedmom gemu i posle treće meč lopte osvojila je 20. titulu u karijeri.

Svitolina je postala peta aktivna teniserka koja je osvojila 20 WTA titula, zajedno sa Venus Vilijams, Viktorijom Azarenkom, Arinom Sabalenkom i Igom Švjontek.

Gof je drugu godinu uzastopno igrala u finalu i još nije uspela da osvoji trofej u Rimu.

Ona je pokušavala da postane druga Amerikanka koja je osvojila turnir na šljaci iz serije 1000, posle Serene Vilijams.