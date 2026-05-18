Arina Sabalenka danas je zvanično najbolja teniserka sveta, osvajačica Grend slem titula i žena koju protivnice smatraju jednom od najopasnijih na terenu. Međutim, put do vrha bio je ispunjen ogromnim pritiscima, psihičkim borbama i tragedijom koja ju je potpuno slomila.

Beloruska teniserka godinama je važila za sportistkinju neverovatne snage, ali i ogromne emotivnosti. Tokom karijere često je otvoreno govorila o problemima sa kontrolom emocija, pritisku javnosti i mentalnim krizama koje su je pratile na najvećim turnirima.

Sabalenka osvojila titulu u Indijan Velsu!

Posebno težak period usledio je 2019. godine, kada je preminuo njen otac Sergej, čovek koji je bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je počela da igra tenis. Sabalenka je više puta isticala koliko joj je očev gubitak promenio život i koliko dugo nije mogla da se psihički oporavi.

Ali najveći šok usledio je pre dve godine.

Sportski svet ostao je zatečen kada je objavljena vest da je njen bivši partner, nekadašnji hokejaš Konstantin Koltsov, preminuo u Majamiju u martu 2024. godine.

Vest je odjeknula planetom u trenutku kada se Sabalenka spremala za turnir u Americi, a pažnja medija momentalno se usmerila ka njoj. Teniserka se tada oglasila kratkim, ali veoma emotivnim saopštenjem.

"Konstantinova smrt je nezamisliva tragedija, a iako nismo više bili zajedno, srce mi je slomljeno", napisala je Sabalenka na Instagramu i dodala:

"Molim vas da poštujete moju privatnost i privatnost njegove porodice u ovom teškom trenutku".

Iako je prolazila kroz izuzetno težak period, odlučila je da ipak izađe na teren. Mnogi su tada komentarisali da se iza njenog mirnog izraza lica krije ogroman bol.

Tokom karijere Sabalenka je često bila na meti kritika zbog ponašanja na terenu, lomljenja reketa i burnih reakcija, ali je poslednjih godina uspela da napravi neverovatnu transformaciju.

Radila je sa psiholozima, menjala pristup igri i naučila da kontroliše emocije koje su je ranije često sputavale u ključnim momentima.

Upravo zbog toga njen povratak na vrh ženskog tenisa mnogi smatraju jednim od najvećih mentalnih preokreta u sportu.

Od devojke koja je na terenu delovala kao da se bori sama sa sobom, postala je Grend slem šampionka i simbol mentalne snage.

Ipak, iza svih uspeha ostala je priča o gubicima, pritisku i borbi koju publika često ne vidi dok reflektori obasjavaju teren. Sada, Arina je u srečnoj vezi i nedavno je rekla "DA" svom izabraniku Jorgosu Frangulisu!