Slušaj vest

Huan Martin del Potro, legendarni teniser, doživeo je veliki šok u rodnom Tandilu pošto su mu lopovi opljačkali stan i odneli vredne uspomene iz bogate karijere.

Prema navodima lokalnih medija, Argentincu su ukradeni novac, nakit, ali i stari reketi kojima je osvajao najveće trofeje, kao i brojni predmeti od ogromne emotivne i sportske vrednosti. Procene govore da šteta iznosi više miliona evra! Neverovatno...

Kako prenosi lokalni portal „Eskju“, provalnici su razbili veliki prozor i kroz njega ušli u praznu kuću. Navodno su detaljno pretresli svaku prostoriju, a najduže su se zadržali upravo u Del Potrovoj sobi.

„Odneli su sve što je imalo vrednost. Nisu ostavili čak ni opremu u kojoj je osvajao turnire, kao ni olimpijske medalje. Iskoristili su trenutak kada ni njegova majka ni sestra nisu bile kod kuće“, navodi se u tekstu.

1/7 Vidi galeriju Huan Martin del Potro Foto: Profimedia, Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

U Argentini ovaj slučaj povezuju sa sve većim problemom kriminala u zemlji.

„Čak ni mirni gradovi poput Tandila više nisu pošteđeni talasa delikvencije“, navode tamošnji mediji.

Za sada nema uhapšenih niti osumnjičenih, iako je krađa otkrivena svega nekoliko sati kasnije. Provala se dogodila usred dana, između 17 i 19 časova, a istražitelji veruju da lopovi nisu delovali nasumično.

„Nisu žurili, što ukazuje na to da su pratili kretanje članova porodice i tačno znali kada nikoga neće biti u kući“, tvrde detektivi.

Novakov prijatelj

Huan Martin del Potro se zvanično penzionisao prošle godine, kada je u Buenos Ajresu odigrao egzibicioni meč protiv Novak Đoković. Argentinski as nikada nije krio koliko poštuje srpskog tenisera, sa kojim je tokom karijere izgradio veliko prijateljstvo.

Zanimljivo je da je Del Potro obe olimpijske medalje osvojio upravo pobedama nad Đokovićem – bronzu u Londonu 2012. u meču za treće mesto, a srebro u Rio de Žaneiru 2016, kada je savladao Novaka već u prvom kolu turnira.