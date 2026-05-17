Zanimljivost u tome je da je Laslo Đere jučerašnjom uverljivom pobedom (6:3 6:4) nad Amerikancem Navom u finalu Čelendžera u portugalskom Oeriašu ponovio jedan od najvećih uspeha u takmičenjima na šljaci upravo Miomira Kecmanovića – koji danas igra u finalu Valensije protiv nadirućeg talenta - kvalifikanta Valeha iz Paragvaja.

Do četvrte titule na izuzetno zahtevnoj “B” turneji ATP sezone Laslo je došao kroz veoma izazovan žreb – a ako vam teniska imena Faria, Delien, Basavaredi, Safiulin, Žižen Ženg, Garin, Hasan, Barios Vera, Pinington-Džons, Draksl, Rodionov, Kriger i donedavno naš Marko Topo ne znače dovoljno – priupitajte ako možete njihove rivale iz Top 50 selekcije na ATP turneji o njihovim kvalitetima, uključujući i najvećeg svih vremena Đokovića.

Nažalost, Laslo je zakasnio da svojim novim plasmanom (238. mesto) uđe na mala vrata u kvalifikacije za Rolan Garos, pa se nada da će žetvu ATP bodova nastaviti ove nedelje u Ženevi, - gde ga u prvom kolu čeka slabiji od braće Serundolo (Huan Manuel) u njihovom prvom meču u karijeri. Dvadeset sedmi igrač sveta iz Sente bi uspesima u Ženevi potvrdio dobru formu i verovatno probio granicu ATP Top 200 pred sezonu na travi, na kojoj je svojevremeno imao lepe uspehe – a pogotovo na Vimbldonu, ušavši u 3. kolo pobedom nad sada standardnim Top 10 Amerikancem Šeltonom.

Četiri godine kasnije Miša Kecmanović je ostvario istovetni najbolji plasman na ATP rang listi u karijeri (#27, januar) ostvarivši prethodne sezone rekordnih 38 pobeda i uzastopne plasmane u četvrtfinale Mastersa na “Sunčanoj turneji” (Indijan Vels, Majami) u SAD. Trenutno 70. Igrač planete, Miša će se vratiti na mesto drugog reketa Srbije i porazom (90 bodova, mesto #59) i pobedom (175 bodova, mesto #53) u današnjem finalu na jugozapadu Španije (od 16 časova) – a već sutra ga čeka težak meč na turniru serije 500 u Hamburgu protiv Hačanova (1:0 do sada za Rusa, na travi Halea davne 2019.).

Na putu do današnjeg finala Miša je pobedio Novakovog mučitelja Tabila u dva tesna seta, sunarodnika Uga Karabelija uz samo 2 izgubljena gema, švajcarca Ridla, Norvežanina Kjera – a da je impozantni spisak “de facto” rezervne verzije Mastersa u Rimu sadržao takva referentna teniska imena kao što su Mateo Beretini, Taro Daniel, Roberto Bautista Agut, Pedro Martinez, Damir Džumhur, Daniel Altmajer, Aleksandar Kovačević, Kris O’Konel, Sebastian Baez, Roberto Karbaljes-Baena, Jan-Lenart Štruf, Fransisko Komesana, Zapata Miraljes, Stefan Kozlov i Dušan Lajović.

Miša nikada nije ukrstio rekete sa Valehom, ali Paragvajac slovi za novu nadu južnoameričkog tenisa – pobedivši Grigora Dimitrova na Mastersu u Madridu, uzevši 2 od ukupno 5 čelendžera ove sezone i dospevši do četvrtfinala “Đereovog” Čile Opena i među najboljih 16 u Hjustonu, čime potvrđuje profil izvrsnog šljakaša.

Nadajmo se duetu titula kroz Mišinu pobedu danas – i sveukupno bolje dane za naše tenisere na turneji, u nadi da ćemo ih sve ponovo videti u Top 100 gde svojim kvalitetom već dugi niz godina pripadaju!

Kurir sport / Vuk Brajović