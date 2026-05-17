On je u finalu slavio nad norveškim teniserom Kasperom Rudom sa 6:4, 6:4, i za razliku od prošle godine kada mu je pripala "tacna", ove se konačno domogao pehara.

Siner je tako postao prvi Italijan koji je slavio u Rimu, nakon Adrijana Panate koji je šampion postao 1976. godine.

Rud je već u drugom gemu stigao do brejka, ali je Siner odmah uzvratio, da bi do ključne prednosti u prvom setu 24-godišnjak došao brejkom u devetom gemu.

Drugi set Siner je otvorio brejkom u prvom gemu, a zatim je prednost sačuvao do kraja.

Siner je zabeležio 34. uzastopnu pobedu na masters turnirima, takođe je postao tek drugi teniser u istoriji sa osvojenim titulama na svih devet mastersa, a pre njega to je uspelo samo srpskom igraču Novaku Đokoviću.

Siner je u Rimu ukupno osvojio 10. masters titulu u karijeri, ujedno šestu uzastopnu.

Janik Siner - finale Mastersa u Rimu