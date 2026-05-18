Ukrajinska teniserka Oleksandra Olijnikova dospela je u centar pažnje, pošto je na turniru u Strazburu odbila da pruži ruku Juliji Putincevoj iz Kazahstana.

Iako je na terenu slavila pobedu, meč je potpuno pao u drugi plan zbog njenog poteza pre i posle susreta.

Olijnikova je unapred najavila da neće imati uobičajeni sportski pozdrav sa protivnicom, a sve zbog njenog ranijeg učešća na turniru u Rusiji koji je bio povezan sa sponzorom "Gaspromom".

Njena odluka izazvala je burne reakcije, posebno nakon što se oglasila i na društvenim mrežama. U oštroj poruci bez zadrške je objasnila svoj stav, navodeći da smatra da je učešće na takvim događajima indirektna podrška političkim i ratnim dešavanjima, što ona, kako tvrdi, ne može da prihvati.

"Učešće na turniru koji se održava na teritoriji države agresora, a koji organizuje ruska kompanija koja sponzoriše rat, predstavlja svesnu odluku“, napisala je ukrajinska teniserka u Instagram storiju.

"To je odluka kojom se pomaže normalizacija agresije, podržava ruska propaganda i podržava teror nad civilima. Učešće na Gasprom turniru je direktna i aktivna podrška ratu protiv Ukrajine. To se neće zaboraviti niti ‘resetovati’ vremenom. Uzimanje 'krvavog novca' je nemoralno i suprotno samom pojmu humanosti. Moj izbor je da se ne rukujem sa takvim igračicama, bez obzira na njihovu nacionalnost ili zastavu pod kojom nastupaju", poručila je Oleksandra.

Među imenima koja su se našla na spisku učesnika tog egzibicionog turnira u novembru bili su i Danil Medvedev, Aleksandar Bublik, Veronika Kudermetova, Karen Hačanov, Diana Šnajder, Anastazija Potapova i Talon Grikspor.

Iako su tenzije bile očigledne već na startu, Olijnikova je na terenu pokazala fokus i mirnoću, te je u dva seta savladala protivnicu i izborila plasman u glavni žreb WTA 500 turnira u Strazburu.

Njena forma ove sezone privlači sve više pažnje – probila se u Top 100 WTA liste i već je upisala debi na grend slemu, što potvrđuje da je u ozbiljnom usponu.

Ukrainka debitovala na Australijan openu.

Ipak, umesto teniskih analiza, u centru pažnje ponovo su stvari koje nemaju veze sa sportom, a njen potez biće tema broj jedan u svetskom tenisu u danima koji slede.