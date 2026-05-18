Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na danas objavljenoj ATP listi, a Italijan Janik Siner uvećao je prednost na prvom mestu svetske rang-liste.

Đoković, koji je eliminisan u drugom kolu mastersa u Rimu, na četvrtom mestu ATP liste ima 4.710 bodova.

Siner je u nedelju trijumfovao u Rimu, pobedom protiv Norvežanina Kaspera Ruda sa 6:4, 6:4, i tako zabeležio 34. uzastopnu pobedu na masters turnirima i postao tek drugi teniser u istoriji sa osvojenim titulama na svih devet mastersa, posle Đokovića.

On sada ima 14.700 bodova, ispred Španca Karlosa Alkarasa sa 11.960 bodova.

Treći je i dalje Nemac Aleksander Zverev, peto mesto i dalje drži Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, a šesto Amerikanac Ben Šelton. Ruski teniser Danil Medvedev napredovao je za dve pozicije i sada je sedmi igrač sveta, ispred Amerikanca Tejlora Frica i Australijanca Aleksa de Minora koji su pali za po jedno mesto. Najboljih deset na svetu kompletira Kazahstanac Aleksander Bublik, kojem je ovo najbolji plasman u karijeri.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je napredovao za čak 23 pozicije i sada je 47. na ATP listi, dok je Hamad Međedović bolje rangiran za 11 mesta i trenutno je 56. igrač sveta, što mu je najbolji plasman u dosadašnjoj karijeri. Dušan Lajović je nazadovao za četiri pozicije i zauzima 136. mesto.

ATP lista:

1. Janik Siner (Italija) 14.700 bodova

2. Karlos Alkaras (Španija) 11.960

3. Aleksander Zverev (Nemačka) 5.705

4. Novak Đoković (Srbija) 4.710

5. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.060

6. Ben Šelton (SAD) 4.030

7. Danil Medvedev (Rusija) 3.760

8. Tejlor Fric (SAD) 3.720

9. Aleks de Minor (Australija) 3.665

10. Aleksander Bublik (Kazahstan) 3.230