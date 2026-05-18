Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na danas objavljenoj ATP listi, a Italijan Janik Siner uvećao je prednost na prvom mestu svetske rang-liste.

Đoković, koji je eliminisan u drugom kolu mastersa u Rimu, na četvrtom mestu ATP liste ima 4.710 bodova.

Siner je u nedelju trijumfovao u Rimu, pobedom protiv Norvežanina Kaspera Ruda sa 6:4, 6:4, i tako zabeležio 34. uzastopnu pobedu na masters turnirima i postao tek drugi teniser u istoriji sa osvojenim titulama na svih devet mastersa, posle Đokovića.

On sada ima 14.700 bodova, ispred Španca Karlosa Alkarasa sa 11.960 bodova.

Treći je i dalje Nemac Aleksander Zverev, peto mesto i dalje drži Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, a šesto Amerikanac Ben Šelton. Ruski teniser Danil Medvedev napredovao je za dve pozicije i sada je sedmi igrač sveta, ispred Amerikanca Tejlora Frica i Australijanca Aleksa de Minora koji su pali za po jedno mesto. Najboljih deset na svetu kompletira Kazahstanac Aleksander Bublik, kojem je ovo najbolji plasman u karijeri.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je napredovao za čak 23 pozicije i sada je 47. na ATP listi, dok je Hamad Međedović bolje rangiran za 11 mesta i trenutno je 56. igrač sveta, što mu je najbolji plasman u dosadašnjoj karijeri. Dušan Lajović je nazadovao za četiri pozicije i zauzima 136. mesto.

ATP lista: 

1. Janik Siner (Italija) 14.700 bodova

2. Karlos Alkaras (Španija) 11.960

3. Aleksander Zverev (Nemačka) 5.705 

4. Novak Đoković (Srbija) 4.710 

5. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.060

6. Ben Šelton (SAD) 4.030

7. Danil Medvedev (Rusija) 3.760

8. Tejlor Fric (SAD) 3.720

9. Aleks de Minor (Australija) 3.665

10. Aleksander Bublik (Kazahstan) 3.230

Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem