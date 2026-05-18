Najbolje srpske teniserke Lola Radivojević i Olga Danilović pokvarile su plasman na WTA listi.

Lola ima 519 bodova, nalazi se na 147. poziciji i sada je najbolje plasirana srpska teniserka, pošto je Olga Danilović pala za devet mesta i trenutno je na 153. mestu sa 499 bodova.

Srpska teniserka - Olga Danilović

Najbolje teniserke sveta i dalje predvodi Beloruskinja Arina Sabalenka, ispred Kazahstanke Elene Ribakine i Poljakinje Ige Švjontek. Iza vodeće trojke slede tri Amerinke, Koko Gof, Džesika Pegula i Amanda Anisimova.

Ukrajinka Elina Svitolina je, posle osvajanja titule na turniru u Rimu, napredovala za tri pozicije i sada je sedma, a najboljih deset na svetu kompletiraju Ruskinja Mira Andrejeva, Kanađanka Viktorija Mboko i Čehinja Karolina Muhova

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 9.960 bodova

2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.705

3. Iga Švjontek (Poljska) 7.273

4. Koko Gof (SAD) 6.749

5. Džesika Pegula (SAD) 6.286

6. Amanda Anisimova ; (SAD) 5.958

7. Elina Svitolina (Ukrajina) 4.315

8. Mira Andrejeva (Rusija) 4.181

9. Viktorija Mboko (Kanada) 3.395

10. Karolina Muhova (Češka) 3.318

Beta