Slušaj vest

Najbolje srpske teniserke Lola Radivojević i Olga Danilović pokvarile su plasman na WTA listi.

Lola ima 519 bodova, nalazi se na 147. poziciji i sada je najbolje plasirana srpska teniserka, pošto je Olga Danilović pala za devet mesta i trenutno je na 153. mestu sa 499 bodova.

Srpska teniserka - Olga Danilović Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Najbolje teniserke sveta i dalje predvodi Beloruskinja Arina Sabalenka, ispred Kazahstanke Elene Ribakine i Poljakinje Ige Švjontek. Iza vodeće trojke slede tri Amerinke, Koko Gof, Džesika Pegula i Amanda Anisimova.

Ukrajinka Elina Svitolina je, posle osvajanja titule na turniru u Rimu, napredovala za tri pozicije i sada je sedma, a najboljih deset na svetu kompletiraju Ruskinja Mira Andrejeva, Kanađanka Viktorija Mboko i Čehinja Karolina Muhova

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 9.960 bodova

2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.705

3. Iga Švjontek (Poljska) 7.273

4. Koko Gof (SAD) 6.749

5. Džesika Pegula (SAD) 6.286

6. Amanda Anisimova ; (SAD) 5.958

7. Elina Svitolina (Ukrajina) 4.315

8. Mira Andrejeva (Rusija) 4.181

9. Viktorija Mboko (Kanada) 3.395

10. Karolina Muhova (Češka) 3.318

Beta

Ne propustiteTenisSINER BEZ MILOSTI! Italijan se odlepio na vrhu, Đoković i dalje četvrti! Plasman karijere Hamada Međedovića i veliki skok Kecmanovića!
Novak Đoković, Rim
Tenis"UZIMANJE KRVAVOG NOVCA JE NEMORALNO" Nesportskim gestom zgrozila javnost, pa šokantnom porukom izazvala haos na mrežama!
Oleksandra Olinjakova
TenisOVAKVU ANU IVANOVIĆ JOŠ NISTE VIDELI! Zavirite u intimu srpske teniserke i pogledajte šta radi daleko od očiju javnosti!
Ana Ivanović
TenisOGLASIO SE ĐOKOVIĆ! Ovo je povod, Novak poslao poruku!
Novak Đoković

00:37
Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams Izvor: Eurosport