Srpska teniserka Lola Radivojević plasirala se u polufinale kvalifikacija za Rolan Garos, pošto je u Parizu pobedila 157. teniserku sveta Poljakinju Lindu Klimovicovu posle dva seta, 6:3, 6:4.

Ona je pet puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.

Radivojević će u polufinalu igrati protiv 167. teniserke sveta Gret Minen iz Belgije.

(Beta)

