Radivojević, 147. teniserka sveta, pobedila je posle sat i 23 minuta.
LOLA SVE BLIŽA GLAVNOM ŽREBU: Radivojević u polufinalu kvalifikacija za Rolan Garos
Srpska teniserka Lola Radivojević plasirala se u polufinale kvalifikacija za Rolan Garos, pošto je u Parizu pobedila 157. teniserku sveta Poljakinju Lindu Klimovicovu posle dva seta, 6:3, 6:4.
Ona je pet puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.
Radivojević će u polufinalu igrati protiv 167. teniserke sveta Gret Minen iz Belgije.
(Beta)
