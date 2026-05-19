Francuski teniser Korentin Mute ponovo je šokirao javnost kada je tokom meča prvog kola u Hamburgu protiv Alehandra Davidoviča Fokine na trenutak skinuo šorts i ostao samo u donjem vešu.

Sve se desilo u četvrtom gemu prvog seta, nakon što Francuz nije iskoristio pet vezanih brejk lopti. Vidno iznerviran zbog propuštene šanse, Mute, koji je inače poznat po skandalima i lomljenju reketa, rešio je da protestuje na potpuno bizaran način.

Korentan Mute Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Pred punim tribinama je svukao opremu, želeći metaforički da pokaže kako ga je rival „ogolio“ na terenu.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Iako je prošao samo sa opomenom sudije, ovaj potez mu nije pomogao da se vrati u meč. Davidovič Fokina je rutinski slavio sa 2:0 (6:4, 6:4) i prošao u naredno kolo.

