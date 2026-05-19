Francuski teniser Korentin Mute ponovo je šokirao javnost kada je tokom meča prvog kola u Hamburgu protiv Alehandra Davidoviča Fokine na trenutak skinuo šorts i ostao samo u donjem vešu.

Sve se desilo u četvrtom gemu prvog seta, nakon što Francuz nije iskoristio pet vezanih brejk lopti. Vidno iznerviran zbog propuštene šanse, Mute, koji je inače poznat po skandalima i lomljenju reketa, rešio je da protestuje na potpuno bizaran način.

Pred punim tribinama je svukao opremu, želeći metaforički da pokaže kako ga je rival „ogolio“ na terenu.

Iako je prošao samo sa opomenom sudije, ovaj potez mu nije pomogao da se vrati u meč. Davidovič Fokina je rutinski slavio sa 2:0 (6:4, 6:4) i prošao u naredno kolo.