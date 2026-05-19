Malo ko je znao da je jedna objava na Instagramu mogla skupo da košta Anu Ivanović...

Njen bivši trener Nemanja Kontić prisetio se u podkastu „Reketiranje“ neverovatne scene iz perioda kada su sarađivali u vili srpske teniserke na Majorki.

Zbog jedne naizgled potpuno obične fotke, u sekundi je nastao opšti haos, pa je Kontić morao hitno da reaguje i spasava stvar.

- Ja sam bio u situaciji kada sam trenirao Anu Ivanović... Ona ima na Majorki vilu, bazen, sve... U dvorištu ima palme, i ispod palmi stoji Buda. Ona je objavila sliku, ona je sela u krilo Budi, razumete? Tako je, ona je sela Budi u krilo i slikala se i objavila na Instagramu. Ja sam rekao: Devojko, to ne smeš da radiš.

Nije prošlo ni sat vremena, takve je optužbe dobila. Ona je tako mogla da plati ozbiljne, preozbiljne kazne svima tamo... Protiv religije, protiv vere... Onda sam joj objasnio, da ne mogu da verujem da joj niko ne objasni: Vidi, devojko, ti si ozbiljna ličnost da bi takve stvari radila - rekao je Kontić.

Podsetimo, prošlog leta Kurir je bio na Majorci, najvećem ostrvu u Španiji, gde bivši supružnici imajju velelepnu vilu i gde su provodili najviše zajedničkog vremena. Tu vilu je i pre braka posedovala Ana Ivanović, nekadašnji broj jedan u tenisu, ali ju je par zajednički renovirao.

Bivša teniserka i fudbaler porodično gnezdo na Balearima svili su u jednom od najluksuznijih rezidencijalnih španskih naselja - Son Vidi. Nalazi se na nekih 15 minuta vožnje od glavnog grada Palme i poznat je kao "Beverli Hils Majorke".

Ivanovićeva je vilu od 950 kvadrata kupila 2008. godine i tada je za nju iskeširala 4.5 miliona evra, a nekretnina se nalazi na imanju koje se prostire na 6.000 kvadratnih metara. Vila je sagrađena 1998. godine.

U prizemlju se nalazi velika dnevna soba, prostrana kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba, garderoba i kupatilo, dok se na spratu nalaze četiri spavaće sobe sa terasama, tri kupatila, odvojeni apartman za poslugu sa spavaćom i dnevnom sobom, kuhinjom i kupatilom. U dvorištu dah oduzimaju bazeni i teniski tereni.

