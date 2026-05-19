"TEŠKO JE IZDRŽATI TOLIKU KOLIČINU MRŽNJE" Najbolja teniserka sveta otvoreno o ponašanju Ukrajinki zbog rata: Kao da ja bacam bombe...
Najbolja teniserka na svetu je odavno navikla na to da joj određene teniserke ne pružaju ruku nakon završetka meča.
Beroruskinja je pričala i o kritikama sa kojima se suočava.
"Poštujem njihov stav da ne pružaju ruke. Znam da to nije lično, već da tako šalju poruku", rekla je Sabalenka i dodala:
"Ali to je teško izdržati, toliku količinu mržnje nekih ljudi na Turu. Jedan trener je poludeo protiv mene, rekao je da sam ja ta koja baca bombe".
Njen stav nikada nije bio upitan.
"Očigledno je da ja želim mir za sve. Ja ne želim ovaj rat. Oni treba da sednu za sto i dogovore se. Ali ja takođe mislim da je sport platforma i mesto gde svi treba da budu zajedno a ne da se bore jedni protiv drugih. Budite zajedno, pokažite mir". Tako dugo su Ukrajinci i Belorusi bili kao braća i sestre. Mi smo isti, dugo smo bili zajedno, a sada je veliki zid između nas. Ne znam kako će sve to proći", zaključila je Arina Sabalenka.
