Najbolja teniserka na svetu je odavno navikla na to da joj određene teniserke ne pružaju ruku nakon završetka meča.

Beroruskinja je pričala i o kritikama sa kojima se suočava.

"Poštujem njihov stav da ne pružaju ruke. Znam da to nije lično, već da tako šalju poruku", rekla je Sabalenka i dodala:

"Ali to je teško izdržati, toliku količinu mržnje nekih ljudi na Turu. Jedan trener je poludeo protiv mene, rekao je da sam ja ta koja baca bombe".

Arina Sabalenka Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Njen stav nikada nije bio upitan.

"Očigledno je da ja želim mir za sve. Ja ne želim ovaj rat. Oni treba da sednu za sto i dogovore se. Ali ja takođe mislim da je sport platforma i mesto gde svi treba da budu zajedno a ne da se bore jedni protiv drugih. Budite zajedno, pokažite mir". Tako dugo su Ukrajinci i Belorusi bili kao braća i sestre. Mi smo isti, dugo smo bili zajedno, a sada je veliki zid između nas. Ne znam kako će sve to proći", zaključila je Arina Sabalenka.

