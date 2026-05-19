"Očigledno je da ja želim mir za sve. Ja ne želim ovaj rat. Oni treba da sednu za sto i dogovore se. Ali ja takođe mislim da je sport platforma i mesto gde svi treba da budu zajedno a ne da se bore jedni protiv drugih. Budite zajedno, pokažite mir". Tako dugo su Ukrajinci i Belorusi bili kao braća i sestre. Mi smo isti, dugo smo bili zajedno, a sada je veliki zid između nas. Ne znam kako će sve to proći", zaključila je Arina Sabalenka.