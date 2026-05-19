Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za glavni žreb Rolan Garosa, pošto je danas posle dva seta poražen od Austrijanca Jurija Rodionova 2:6, 5:7.

Lajović, 136. teniser sveta, poražen je od 158. igrača na ATP listi posle sat i 20 minuta.

Austrijanac je četiri puta oduzeo servis Lajoviću, koji je napravio jedan brejk.

U drugom kolu kvalifikacija Rodionov će igrati protiv Brazilca Gustava Hejdea.

Beta

