Teodora Kostović je posle dva seta pobedila Amerikanku Elizabet Mandlik rezultatom 6:2, 6:2.

Kostović, 176. teniserka sveta, pobedila je 162. igračicu na WTA listi posle 56 minuta.

Osamnaestogodišnja Srpkinja je šest puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.

Teodora Kostović, srpska teniserka  Foto: Printskrin/Instagram

U drugom kolu kvalifikacija za Rolan Garos, Kostović će igrati protiv bolje iz duela Brankaćo - Kevedo.

