Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za glavni žreb Rolan Garosa.
SJAJNA SRPSKA TINEJDŽERKA IDE KA ROLAN GAROSU! Teodora pregazila Amerikanku na startu kvalifikacija
Teodora Kostović je posle dva seta pobedila Amerikanku Elizabet Mandlik rezultatom 6:2, 6:2.
Kostović, 176. teniserka sveta, pobedila je 162. igračicu na WTA listi posle 56 minuta.
Osamnaestogodišnja Srpkinja je šest puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.
Teodora Kostović, srpska teniserka Foto: Printskrin/Instagram
U drugom kolu kvalifikacija za Rolan Garos, Kostović će igrati protiv bolje iz duela Brankaćo - Kevedo.
