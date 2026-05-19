Karlos Alkaraz, španski teniser i drugi najbolji igrač sveta, neće igrati na Vimbldonu.

Karlos Alkaraz protiv Aleksandera Zvereva Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

 Alkaraz je to potvrdio objavom na Instagramu:

"Moj oporavak teče dobro i osećam se mnogo bolje, ali nažalost još uvek nisam spreman da se takmičim, zbog čega moram da se povučem sa turnira na travi u Kvinsu i na Vimbldonu. To su dva zaista posebna turnira za mene i mnogo će mi nedostajati. Nastavljamo da radimo kako bih se vratio što pre", poručio je on.

Alkaraz je već odlučio da propusti Rolan Garos, drugi po redu grend slem turnir u sezoni.

Podsetimo, Španac se povukao posle trijumfa u prvom kolu turnira u Barseloni. Zbog povrede ručnog zgloba otkazao je nastup na Mastersu u Madridu, a onda se na ceremoniji dodele Laureusa pojavio sa gipsom na ruci.

Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole