OGROMAN ŠOK: Karlos Alkaraz odustao od Vimbldona
Karlos Alkaraz, španski teniser i drugi najbolji igrač sveta, neće igrati na Vimbldonu.
Karlos Alkaraz protiv Aleksandera Zvereva
Alkaraz je to potvrdio objavom na Instagramu:
"Moj oporavak teče dobro i osećam se mnogo bolje, ali nažalost još uvek nisam spreman da se takmičim, zbog čega moram da se povučem sa turnira na travi u Kvinsu i na Vimbldonu. To su dva zaista posebna turnira za mene i mnogo će mi nedostajati. Nastavljamo da radimo kako bih se vratio što pre", poručio je on.
Alkaraz je već odlučio da propusti Rolan Garos, drugi po redu grend slem turnir u sezoni.
Podsetimo, Španac se povukao posle trijumfa u prvom kolu turnira u Barseloni. Zbog povrede ručnog zgloba otkazao je nastup na Mastersu u Madridu, a onda se na ceremoniji dodele Laureusa pojavio sa gipsom na ruci.
