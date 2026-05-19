Novak Đoković je u utorak doputovao u Pariz, pa odmah posetio terene Rolan Garosa.

On je od 17 časova zakazao trening na terenu Filip Šatrije sa Aleksanderom Zverevim, koji javnost može uživo da gleda.

Novak Đoković

Đoković je dočekan ovacijama, a odmah je imao i "zadatke" od medijskog tima Rolan Garosa.

Trening sa Zverevim zakazan je od 17 do 19 časova.

Srpski i nemački as su se prošle godine sastali u četvrtfinalu, kada je Novak, trostruki šampion turnira, bio bolji sa 3-1 u setovima.

Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem Izvor: Arena tenis