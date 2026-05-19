Novak Đoković je u utorak doputovao u Pariz, pa odmah posetio terene Rolan Garosa.

On je od 17 časova zakazao trening na terenu Filip Šatrije sa Aleksanderom Zverevim, koji javnost može uživo da gleda.

Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Đoković je dočekan ovacijama, a odmah je imao i "zadatke" od medijskog tima Rolan Garosa.

Trening sa Zverevim zakazan je od 17 do 19 časova.

Srpski i nemački as su se prošle godine sastali u četvrtfinalu, kada je Novak, trostruki šampion turnira, bio bolji sa 3-1 u setovima.

