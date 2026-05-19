Haos na Rolan Garosu! Sudija je sprečio fizički sukob između Pedra Martinesa i Reija Sakamota nakon napetog meča.
SUDIJA SPREČIO TUČU NA ROLAN GAROSU! Haos u Parizu! (VIDEO)
Pravo ludilo viđeno je posle meča kvalifikacija za Rolan Garos između Pedra Martinesa i japanskog tenisera Reija Sakamota.
Španac je slavio rezultatom 6:2, 7:5, ali je nakon poslednjeg poena došlo do žestokog sukoba na mreži.
Umesto uobičajenog rukovanja, dvojica tenisera ušla su u ozbiljnu verbalnu raspravu koja je vrlo brzo pretila da preraste i u fizički obračun.
Martines je, prema navodima sa terena, čak provocirao 19-godišnjeg Japanca rečima:
"Hoćeš da izađemo napolje?".
Situacija je postala toliko napeta da je sudija Džon Blom morao hitno da reaguje i razdvoji dvojicu igrača kako incident ne bi dodatno eskalirao.
Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo sukob, ali je jasno da su tenzije tokom meča bile ogromne.
