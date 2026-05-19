Pravo ludilo viđeno je posle meča kvalifikacija za Rolan Garos između Pedra Martinesa i japanskog tenisera Reija Sakamota.

Španac je slavio rezultatom 6:2, 7:5, ali je nakon poslednjeg poena došlo do žestokog sukoba na mreži.

Umesto uobičajenog rukovanja, dvojica tenisera ušla su u ozbiljnu verbalnu raspravu koja je vrlo brzo pretila da preraste i u fizički obračun.

Martines je, prema navodima sa terena, čak provocirao 19-godišnjeg Japanca rečima:

"Hoćeš da izađemo napolje?".

Situacija je postala toliko napeta da je sudija Džon Blom morao hitno da reaguje i razdvoji dvojicu igrača kako incident ne bi dodatno eskalirao.

Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo sukob, ali je jasno da su tenzije tokom meča bile ogromne.

Žreb za Dejvis kup, Srbija - Turska