TURNIR U ŽENEVI: Laslo Đere u osmini finala
Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira u Ženevi, pošto je večeras u prvom kolu pobedio 83. igrača sveta Australijanca Džejmsa Dakvorta posle tri seta, 6:4, 3:6, 6:3.
Meč je trajao sat i 59 minuta.
Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP / Profimedia, RODRIGO ARANGUA / AFP /Profimedia
Đere, 238. igrač sveta, uzeo je četiri puta servis australijskom teniseru, dok je Dakvort osvojio tri brejka.
Đere će u osmini finala igrati protiv 24. tenisera sveta Francuza Artura Rinderkneša.
