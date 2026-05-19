Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira u Ženevi, pošto je večeras u prvom kolu pobedio 83. igrača sveta Australijanca Džejmsa Dakvorta posle tri seta, 6:4, 3:6, 6:3.

Meč je trajao sat i 59 minuta.

Srbin osvojio titulu u Santijagu Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP / Profimedia, RODRIGO ARANGUA / AFP /Profimedia

 Đere, 238. igrač sveta, uzeo je četiri puta servis australijskom teniseru, dok je Dakvort osvojio tri brejka.

Đere će u osmini finala igrati protiv 24. tenisera sveta Francuza Artura Rinderkneša.

