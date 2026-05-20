Umesto mirnog završetka meča i sportskog pozdrava, duel Pedra Martinesa i Reija Sakamota pretvorio se u pravi mali skandal koji je šokirao publiku i organizatore Rolan Garosa.

Španski teniser je slavio rezultatom 6:2, 7:5, ali je odmah nakon poslednjeg poena usledila žestoka svađa na mreži. Umesto rukovanja i čestitki, usledio je verbalni obračun tenisera koji je iz sekunde u sekundu postajao sve žešći.

Situacija je bila toliko napeta da je u jednom trenutku delovalo kako bi sukob mogao da preraste i u fizički incident! Prema informacijama sa terena, Martines je navodno pozvao japanskog tenisera da raspravu nastave van terena, što je dodatno podiglo tenziju.

Sudija Džon Blom morao je hitno da reaguje. Sišao je sa svoje stolice i bukvalno stao između dvojice tenisera kako bi sprečio potpuni haos i smirio uzavrele strasti.

Šta je tačno izazvalo sukob još nije poznato, ali je bilo jasno da nervoza među rivalima tinja tokom čitavog meča. Posle poslednjeg poena sve je eksplodiralo, a snimci rasprave već su preplavili društvene mreže.