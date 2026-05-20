Iz teniskih krugova stiže još uvek nepotvrđena vest - a to je da će Novak Đoković svom timu na Rolan Garosu dodati novog člana, i to u ulozi glavnog trenera.

Izgleda da je reč o Viktoru Troickom, koji je sarađivao sa Novakom u ulozi selektora Dejvis Kup tima Srbije - ali je često bio viđen u njegovom boksu na mečevima ATP turneje u periodu kada je bio glavni trener Akademije Novak Đoković na Dorćolu. Novak i Viktor se poznaju od najranijih teniskih dana, i osim rivaliteta i saradnje ih vezuje i prijateljstvo van terena.

Novak Đoković i Viktor Troicki

Troicki je u poslednje vreme bio glavni trener prvo Hamada Međedovića, a zatim I Miše Kecmanovića. U slučaju da je ovo tačno, skoro je sigurno da će to biti zvanično objavljeno pred početak Otvorenog prvenstva Francuske.

