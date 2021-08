TOKIO 2020: Dva zlata za Kubu u rvanju grčko-rimskim stilom na OI

Reprezentativci Kube u rvanju grčko-rimskim stilom osvojili su danas dve zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Mihain Lopes Nunjes osvojio je zlato u kategoriji do 130 kilograma, pobedom od 5:0 nad Jakobom Kadžajom iz Gruzije.

Lopes Nunjesu je to četvrto olimpijsko zlato, nakon Igara u Pekingu i Londonu u kategoriji do 120 kilograma, i Rija u kategoriji do 130 kilograma.

Treće mesto osvojili su Rus Sergej Semenov i Riza Kajalp iz Turske.

U finalu kategorije do 60 kilograma, Luis Orta rezultatom 5:1 je bio bolji od Japanca Keničira Fumita.

Bronzana medalja pripala je Rusu Sergeju Emelinu i Valihanu Sajlikeu iz Kine.

Beta