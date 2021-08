PREDSEDNIK VUČIĆ O NAŠIM OLIMPIJCIMA: Mnogo smo napredovali u odnosu na London, u naredna 2 dana biće svima isplaćene nagrade!

Predsednik Srbije u gostovanju na Pink televiziji prokomentarisao je uspeh naših Olimpijaca u Tokiju.

- Uglavnom su tokom noći bile utakmice, najteže je bilo 2012. godine, ali sada je bilo lakše zbog radnog vremena. Ovo je takmičenje pojedinaca, ali ono što ga razlikuje je takmičenje nacija. Ono na šta sam posebno ponosan jeste što smo u Londonu delili 4-5 mesto u Lononu, delili smo to mesto sa Bugarskom. Sada smo drugi u regionu, odmah iza Mađara koji su bez konkurencije zbog ulaganja. Ispred Hrvatske smo koji dosta ulaže u sport što je veoma značajan uspeh za nas, što govori koliko ulažemo u sport. Videli smo slabe tačke i gde moramo da ulažemo. Čestitam svi članovima olimpijskog tima, trenerima i svima koji su došli do medalje, ali i onima koji su učestvovali, nije ni lako plasirati se na Olimpijadu. U roku od dva dana biće svima isplaćeno sve kao što je obećano. Sve će biti plaćeno - 70. 000 za zlato, 60. 000 za srebro i 50.000 za bronzu - rekao je Vučić koji je pohvalio olimpijce i dodao kako je u planu dodatno ulaganje u sport u narednom periodu.

- Kreće izgradnja nacionalnog stadiona, velika ulaganja u fudbalsku infrastrukturu su planirana. Bitno je da se fudbal igra izvan Beograda i Novog Sada, po celoj Srbiji. Potrebna nam je liga sa klubovima od Pirota do Loznice. Mnogo ćemo da ulažemo i u ostale sportove - rukomet, odbojka, streljaštvo - rekao je Vučić i osvrnuo se na dešavanja na utakmici u Novom Pazaru između domaće ekipe i Partizana.

- Partizan je bio ubedljiv i krenulo je skandiranje "nož, žica Srebrenica" i "Ratko Mladić", a onda u istom sekundu u delu tribine iza klupe Partizana krenulo je "Naser Orić", "Kosovo je pored Srbije" i "Žuta kuća". Svaki put kada bi jedni uzvuknuli, drugi bi uzvratili istom merom. Vikali su čak i uprava napolje. Ja sam video ipak nešto treće. Navijači Pazara su imali pripremljene pesme, oni nisu navijački organizovnai i oni su pokazali šta misle o meni i Srbima i koliko su naše podele duboke. Moje pitanje je - dokle mi Srbi i Bošnjaci mislimo da tako ide? Ovo oni su prvi krenuli, mi smo im vratili je smešno. Treba Zvezda da gostuje u Pazaru, šta ćemo tada da imamo - istakao je Vučić i dodao.

foto: Printscreen/Pink

- Smisao je da idemo na fudbal i gledamo ga, a ne da se koristi za nešto drugo. Iz regiona je stiglo čak treće mišljenje. Navodno, ja kontolišem one koji hoće da me obore. Ja samo hoću da kažem da želim da zaustavim sve vrste glasina i one za Srebrenicu, za Kosovo, za Nasera Orića, jednako je za sve u Srbiji. Za neke sam čak kriv za požare u Crnoj Gori, sve to govori šta oni iz regiona misle o meni, a što nema veze sa utakmciom u Novom Pazaru, sve je neka viša politika. Oni ostvaruju poene preko mene i Dodika, jer su oni "veliki" pa im je Dodik "mali" i onda dodaju u mene i vezuju me za ovu utakmicu - zaključio je predsednik.

Kurir sport