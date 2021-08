PREDSEDNIK SE OBRATIO NACIJI: Vučić otkrio šta se dešavalo na utakmici u Pazaru, govorio o Belivuku, pa rekao: Hoću na poligraf

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na televiziji sa nacionalnom frekvencijom.

Predsednik je u Nacionalnom dnevniku TV Pink govorio o akteulnim temama - uspesima naših olimpijaca, utakmici u Novom Pazaru, stalnim napadima na njega, požaru na deponiji u Vinči...

"Pratio sam Olimpijske igre koliko sam mogao. Najteže je bilo 2012. jer su bile u Londonu, pa se sve događalo u udarnim terminima. Mnogo je bilo lakše sad u Tokiju. To takmičenje se razlikuje od svih jer se takmiče nacije. Naročito sam ponosan jer smo u Londonu sa Bugarima delili četvrto mesto u regionu po broju medalja, a sada smo drugi, odmah iza Mađarske", počeo je Vučić.

foto: Printscreen/Pink

Predsednik je čestitao svim osvajačima medalja i njihovim trenerima.

"Da podsetim, za dva dana će svi osvajači medalja dobiti nagrade, 70.000 evra za zlato, 60.000 za srebro, 50.000 za bronzu".

"Kreće izgradnja Nacionalnog stadiona, ali i fudbalskih stadiona u drugim mestima. Ne treba nam da nam liga bude sastavljena samo od klubova iz Beograda i Novog Sada. Kao što vraćamo vaterpoliste, vraćaćemo i fudbalere iz inostranstva".

foto: Printscreen/Pink

Predsednik se osvrnuo i na incidente na utakmici u Novom Pazaru.

"Partizan je bio ubedljiv i krenulo je sa tribina skandiranje 'Nož, žica, Srebrenica' i 'Ratko Mladić'. U istom sekundu je sa tribina gde su stariji navijači Novog Pazara vikali su: 'Orić Naser', 'Kosovo je pored Srbije' i 'Žuta kuća'. Navijači Partizana nisu nikoga fizički ugrozili, a navijači Pazara jesu. I tamo su mene vređali navijači Pazara, a ne Partizana kao obično".

"Navijači Pazara su imali pripremljen arsenal pesama. Oni nisu navijački organozovani. Pokazali su šta misle o Srbiji. Nije važno šta misle o meni, već šta misle o Srbima. Šta je smisao da idete na fudbal, a svi se bave nečim drugim"?

"Ja sam taj koji kontroliše one preko kojih će da me sruše? Neka se ljudi razmisle".

"Moram da osudim one koji viču 'Orić Naser', 'Kosovo je pored Srbije' i 'Žuta kuća'. Kada mene vređaju, to je u redu, jer je to demokratija, ali ovo je rušenje Ustavnog poretka".

Vučić je reagovao na optužbe koje je izneo Nikola Samardžić u vezi sa požarima u Crnoj Gori i pitao da li je on kriv i za požare u Grčkoj i Turskoj.

"Kad ne znate šta ćete sa sobom, onda vam je za sve kriv jedan čovek".

Pomenuo je i optužbe iz BiH.

"Njima u Sarajevu u čaršiji mora da bude kriv neko veći od Dodika. Onda im je kriv Vučić. Nama ostaje da razgovaramo sa Bošnjacima i da vodimo računa o emocijama i njihovim i našim".

foto: Printscreen/Pink

Vučić je govorio i o požaru na deponiji u Vinči.

"Ekologija postaje važna tema kada živite u organizovanoj zemlji. Da vas pitam, 2012. godine smo imali mnogo gori požar, pa ko se o tome pitao, jer tada smo imali glad i otkaze. Sada je to glavna tema. Francuzi i Japanci vode računa o deponiji. Taj problem će biti rešen do kraja godine. Takve stvari će se dešavati. To se dešava u celoj Evropi".

Rekao je da o štetnim posledicama požara u Vinči najviše pišu oni koji se odmaraju u Crnoj Gori, Grčkoj, Turskoj i Hrvatskoj.

"Našli smo mašinu za presađivanje drveća", rekao je predsednik i dodao da imamo "umereno dobar vazduh".

Vučić je istakao da ćemo voditi računa o ekologiji, ali da moramo da vodimo računa i o energetskoj sigurnosti i suverenosti Srbije.

"Ne treba ispunjavati sve zahteve iz EU. Kad budete naterali Poljake da ugase svoje termoelektrane u Turovu, onda ćemo i mi da gasimo svoje termoelektrane".

On je rekao da kada se vodi računa o zemlji, tu nema mesta za partikularne interese.

Lako je samo reći da želimo da dišemo zdrav vazduh, ali mora i da se radi, objasnio je predsednik.

On kaže da se moramo izboriti protiv sebičluka koje izaziva savremeno potrošačko društvo.

"Radićemo sve deponije u Srbiji, krećemo u 16 opština u Srbiji. Situacija će biti bolja, ali neću da prihvatim priču o zelenoj agendi kao novom džihadu".

Radimo na zelenoj agendi, to će nam biti jedan od izvora rasta, ali neću da se ulizujem nikome - dodao je Vučić.

Vučić kaže da su stručnjaci su do 2012. godine u Boru nudili kikiriki kao opciju u Boru, a da on nudi da se proizvodi bakar.

"Nema ništa alarmantno u Vinči, biće sve ugašeno za dva, tri dana".

foto: Printscreen/Pink

O optužbama dela opozicije da će se tek otkriti veza krinimalnog klada i državnog vrha, Vučić kaže:

"Zar nisu rekli da je FBI vodio istragu? To znači da su stranci sve vreme sve znali. Svi sve znaju i nema nikakvih tajni. Izmislili su da smo Vulin i ja vlasnici kuće u Ritopeku. Biće još laži. Ti ljudi dobro pokazuju kolika je nervoza i histerija, jer nisu verovali da će im država stati na put. Vidite s kim je taj konsiljere sve u kontaktu i koje medije kontrolišu".

"Čekam ove ili sledeće nedelje poziv tužioca za organizovani kriminal da dam iskaz".

"Itekako će biti još obračuna sa kriminalnim klanovima, kao i sa onima koji su ih štitili".

"Ponosan sam na to što neću da plaćam reket i što mafija ne upravlja mojom strankom".

Vučić je izrazio nadu da će biti ispitan na poligrafu.

O koroni:

Predsednik je rekao da neke države u regionu zbog uspešnosti turističke sezone fingiraju brojeve novozaraženih od virusa korona.

Predsednik je rekao da bi epidemiološka situacija bila bolja da smo svi vakcinisani.

"Da nismo imali vakcine obesili bi nas na terazijama, opet bi Vučić bio kriv".

(Kurir.rs)