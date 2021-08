VUČIĆ O INCIDENTIMA NA UTAKMICI U NOVOM PAZARU: Pokazali su šta misle o Srbiji i Srbima i koliko su podele duboke!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je komentarisao i incident na utakmici Novi Pazar - Partizan gostujući na Pinku.

- Na utakmici u Novom Pazaru, Partizan je bio ubedljiv i sa tribina je krenulo skandiranje "Nož žica Srebrenica" (za šta je Vučić rekao da je neprihvatljivo) i Ratko Mladić, ali su u istom trenutku navijači Novog Pazara skandirali Naseru Oriću i da je "Kosovo pored Srbije". Navijači Partizana nisu nikoga fizički ugrozili, a navijači Pazara jesu. I tamo su mene vređali navijači Pazara, a ne Partizana kao obično" - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da su ovog puta navijači Novog Pazara skandirali pogrdno na njegov račun, a u jednom trenutku su vikali i "uprava napolje". Predsednik je istakao da je problem što je na toj utakmici pokazano koliko su naše podele duboke.

- Moje pitanje je: Dokle mi Srbi i Bošnjaci mislimo da to ide? - rekao je on.

On je rekao da su skandiranja poput "žuta kuća" rušenje ustavnog poretka. Navijači Pazara nisu navijački organozovani. Pokazali su šta misle o Srbiji. Oni su u ovom slučaju pokazali šta iskreno misle šta misle o meni, o Srbima i koliko su podele duboke. Pitam se dokle mi Srbi i Bošnjaci mislim da tako ide. Moramo da razmišljamo kao ozbiljni ljudi, o budućnosti - rekao je Vučić.

- Recite onda da to nema veze sa sportom, već sa nečim drugim - istakao je predsednik Srbije.

Moram da osudim one koji viču 'Orić Naser', 'Kosovo je pored Srbije' i 'Žuta kuća'. Kada mene vređaju, to je u redu, jer je to demokratija, ali ovo je rušenje Ustavnog poretka.

Prema njegovim rečima, ostaje nam da razgovaramo sa Bošnjacima i da vodimo računa o emocijama i njihovim i našim. Vučić je rekao da ne želi da se meša u rad Fudbalskog saveza Srbije, ali da mu se čini da utakmica nije najbolje organizovana.

Kurir.rs